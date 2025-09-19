Âç²Ï¸¶¹î¹Ô¤ÎNewsInsight Âè395²ó ¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¤ÇÀ¤³¦¤ÈÌ¤Íè¤ò¸«¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¡¢»Ù¤¨¤ëÉ§º¬¤Î´ð´´¹©¾ì
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤¬ÁÏ¶È70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎß·×½Ð²ÙÂæ¿ô¤¬2²¯4000ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤Î´ð´´¹©¾ì¤Ç¤¢¤ëÉ§º¬¹©¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
É§º¬¹©¾ì¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤Î´ð´´¹©¾ì
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢»ö¶ÈÉô¤ÎÆîÇÈ²Å¹Ô»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ã¥¯¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢70Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªÇº¤ß²ò·è¤ä¤ªÌòÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£70¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³ÈÂç¤·¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢³¤³°»ö¶È¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤ò2ÇÜ¤Ë¹â¤á¤ë¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤ò2027Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï50%¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¤¯¤é¤·¥¢¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¼Ò¾ïÌ³·ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢»ö¶ÈÉô»ö¶ÈÉôÄ¹¤ÎÆîÇÈ²Å¹Ô»á
¤Ê¤ª¡¢ÀâÌÀ²ñ¤ÎËÁÆ¬¡¢ÆîÇÈ»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ï¡¢5·î21Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥á¥ó¥º¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ËÆ±º¤·¤Æ¤¤¤ëUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÄ¼Õ¡£¡Ö´Ø·¸¤¹¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
70Ç¯¤Î¸¦ïÓ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È
70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥à¥À¥Ã¥·¥å ¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó 70th ANNIVERSARY EDITION¡ÖES-PV70¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾²¼¹¬Ç·½õ»á¤¬¡¢1954Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«»ë»¡¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿ÅÅµ¤¥«¥ß¥½¥ê¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¾¾²¼ÅÅ¹©¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¸¦µæ³«È¯¤ò³«»Ï¡£ÀïÁ°¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¿¡¼¤ä¾®·¿¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¼Òµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢1955Ç¯¤Ë32mm±ýÉü¿Ï¡¢ÅÅ¼§¿¶Æ°¼°¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖMS10¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤À¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬1955Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Âè1¹æµ¡¡ÖMS10¡×
Åö»þ¤Ï¡¢°ÂÁ´¥«¥ß¥½¥ê¤¬¼çÎ®¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÅµ¤¥«¥ß¥½¥ê¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¹â²Á¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢È¯Çä¤«¤é1Ç¯9¥«·î¤ÇÌó15ËüÂæ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥·¥§¡¼¥Ó¥ó¥°¹ÔÆ°¤Î¸¦µæ¡×¡¢¡ÖÄæ¤êÀÇ½¤Î¸¦µæ¡×¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÊª¸ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ¡×¡¢¡Ö¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÎÄÉµá¡×¤ò¡¢³«È¯¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Ë¿ø¤¨¤Æ¾¦ÉÊ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¿ÏÊª¹Ý¤ä´°Á´ËÉ¿åµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ëµ»½Ñ¤ò¼¡¡¹¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Â¿Ëç¿ô¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Á¥¿¥ó¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¿Ï¤Ê¤É¤Î¿ÏÊªµ»½Ñ¤È¡¢Í¥¤ì¤¿¥·¥§¡¼¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò»Ù¤¨¤ë¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î2¤Ä¤ò¥³¥¢µ»½Ñ¤È¤·¡¢½¾Íè¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÁÏ½Ð¡£¤ªÉ÷Ï¤Äæ¤ê¡¢¼«Âð°Ê³°¤Ç¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥§¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£
2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¥é¥à¥À¥Ã¥·¥å ¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡×¤Ï¡¢¹âµ¡Ç½¾®·¿¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤òÁÏ½Ð¡£ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿É¦Äæ¤ê¤ò¡¢³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ëÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÅÅµ¤¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢»ö¶ÈÉôÉ§º¬¹©¾ì
É§º¬¹©¾ì¤ÎÁ´·Ê¡£Åìµþ¥É¡¼¥àÌó2¸ÄÊ¬¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ë
Æþ¸ý¤Ë¤Ï¥é¥à¥À¥Ã¥·¥å¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤¢¤ë
¹½Â¤¾å¡¢Panasonic¤Î¥í¥´¤¬µÕ¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¥ª¥Ö¥¸¥§¤À
¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÇÉ¦¤òÄæ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÇÀ¸¤òÄæ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¸«¤¨¤ë
¸½ºß¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡£Ìó200ÉÊÈÖ¤ÎÀ½ÉÊ¤¬É§º¬¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
É§º¬¹©¾ì¤Ç¤ÏÎòÂå¤Î¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÊÀ½ÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¡¢70Ç¯¤Ç¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆîÇÈ»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ï¡¢¡Ö2023Ç¯¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¹âµ¡Ç½¥¿¥¤¥×¤Î¾®·¿¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¤òÈ¯Çä¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¥§¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀè¶î¤±¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¡£Ì¤Íè¤ÎÄêÈÖ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óµ¯ÅÀ¡¢µ»½Ñµ¯ÅÀ¤¬³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅö½é¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î6Ëç¿Ï¤ä5Ëç¿Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¹âµ¡Ç½¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¸ºß¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´í×ü¤¬¼ÒÆâ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤ªÌòÎ©¤Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÎÈ¯Çä¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤È¡¢À¸³è¼Ô¸¦µæ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬µ±¤¯Èþ¤·¤µ¤È·ò¤ä¤«¤µ¤ò¡×Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ê¤¤¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ´ë²è¡×¡¢¡Ö¥³¥¢µ»½Ñ¡×¡¢¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î»×ÁÛ¡×¤Î3ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°¦¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ´ë²è¡×¡¢¡Ö¥³¥¢µ»½Ñ¡×¡¢¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î»×ÁÛ¡×¤Î3ÅÀ¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë
ÆîÇÈ»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢»²Æþ¾ãÊÉ¤¬Äã¤¤»Ô¾ì¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ëÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°¦¤µ¤ë¾¦ÉÊ´ë²è¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼¤ä¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¡¢ÃÃÂ¤²Ã¹©¿Ï¤Ê¤É¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ê¤¤¥³¥¢µ»½Ñ¤È¡¢¤½¤ì¤é¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÉ§º¬¹©¾ì¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡Ø¸ÞÀß°ìÂÎ¡Ù¡¢¡Ø·¡¤êÈ´¤°æ¸Í¡Ù¡¢¡Ø¶¯¤ßÅÁ¤¤¡Ù¤Ë¤è¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¡¢¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¤³¤Î3¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾¾²¼ÅÅ¹©»þÂå¤«¤é·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¸ÞÀß°ìÂÎ¡×¤Ï¡¢¾¦ÉÊÀß·×¤ä¹©Ë¡Àß·×¡¢ÀßÈ÷Àß·×¡¢¶â·¿Àß·×¡¢¹©Äø´ÉÍýÀß·×¤È¤¤¤Ã¤¿5¤Ä¤ÎÉôÌç¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¹çÍýÅª¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö·¡¤êÈ´¤°æ¸Í¡×¤Ï¡¢¿å¤¬Í¯¤½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë·ê¤ò·¡¤ê¡¢¿åÌ®¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤Àº¿À¤ò»Ø¤·¡¢»ö¶È¤ä¾¦ÉÊ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¶¯¤ßÅÁ¤¤¡×¤Ï¡¢·¡¤êÈ´¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤òºâ»º¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ¤ËÇÈµÚ¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÈôÌö¤äÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨Êý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢»ö¶ÈÉô¤¬»ý¤Ä¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î»×ÁÛ¤¬¡¢¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¶¯¤ß¤ò¡¢¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡¢¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆËá¤¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ØÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¤È¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡Ù¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÆîÇÈ»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ï¸ì¤ë¡£
¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆËá¤¾å¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤2¤Ä¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆâºî¶â·¿¤Ë¤è¤ëÀºÌ©ÃÃÂ¤¿Ï¤Î¼Â¸½¤È¤È¤â¤Ë¡¢30¡ë±Ô³ÑÆâ¿Ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿5Ëç¿Ï¡¢6Ëç¿Ï¤ÎÊ£¿ô¿Ï¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤ëÀ½Ë¡¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢¹âÂ®²½¤È¾®·¿²½¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£¤³¤Î2¤Ä¤Îµ»½Ñ¤¬º¹ÊÌ²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤â¡¢¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¾®·¿²½µ»½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£
Â¾¼Ò¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥³¥¢µ»½Ñ
°ìÊý¤Ç¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤á¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¤Î³ÎÊÝ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢5Ëç¿Ï¡¢6Ëç¿Ï¤Ø¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤ÎÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Î°Ý»ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥É¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿Ê²½¤äËÉ¿å²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥í¡¼¥È¼÷Ì¿»î¸³¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¼÷Ì¿»î¸³¡¢Î®¿å»î¸³¤ò¼Â»Ü¡£¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ»þ¤Î¾×·â¤òÁÛÄê¤·¤¿Å¾ÅÝ»î¸³¤ò¿·¤¿¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ¡¼ï¤ÎÆÃÄ§¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
ÉÊ¼Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
2¤Ä¤á¤Ï¡¢À¸»º¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î³èÍÑ¤ä¼«Æ°²½¤Î¿ä¿Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
½¾Íè¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤ëÌÜ»ë¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°¿Ï¤ÎÉÊ¼Á¸¡ºº¤ËAI¤ò³èÍÑ¡£2023Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤·¤¿Á´¼«Æ°¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°²èÁü¸¡ººÁõÃÖ¤Ï¡¢¸¡ºº¸úÎ¨¤ò50%¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¡¢¼«Æ°ÊªÎ®¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢ºß¸ËÊÝ´ÉÌÌÀÑ¤ò33%ºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºß¸ËÇ½ÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Ï¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤òÌó10¡óÁý¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¸»º¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¢¤Îµ»½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤È¡¢¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇ¿·²½¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
À¸»º¹©Äø¤ÇAI¤ò³èÍÑ
¤½¤·¤Æ¡¢3¤Ä¤á¤¬¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ø¤Î¹×¸¥¤À¡£
¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥ß¥Í¥é¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿»°°æ²½³Ø¤ÎNAGORI¤òãþÂÎ¤ËºÎÍÑ¡£¡Ö´¶À²ÁÃÍ¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ÈÄ¤ò¾ï²¹¤Ç¶Ê¤²²Ã¹©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥§¡¼¥Ð¡¼³°¿Ï¤ÎÀ¸»º¹©Ë¡¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÃÇ®ÅÅÎÏ¤ä¿Ï¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤òºï¸º¤·¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê
¹ñÆâ¤ÎÅÅµ¤¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤òÄì¤Ë²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ÈÎÇä¶â³Û¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤â¡¢2024Ç¯¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤Ç¤ÏÁ°Ç¯Èæ35¡óÁý¤È¤¤¤¦¹â¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ä5Ëç¿Ï¡¢6Ëç¿Ï¤Î¹â²Á³ÊÂÓ¥â¥Ç¥ë¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·Á¾õ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢½êÍÍß¤ò»É·ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¼«Ê¬¤òÈ¯¿®¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÜÆ°Ãæ¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤â¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ä¡¼¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃËÀÃæ¿´¤Î¼ûÍ×¤«¤é¡¢½÷À¤ä¼ã¼ÔÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¼ûÍ×¤äT»ú¥«¥ß¥½¥êÇÉ¤«¤é¤ÎÅ¾¸þ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆîÇÈ»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤ò¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï50%¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÎÈÎÇä¶â³ÛÈæÎ¨¤ÏÌó30%¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¡Ö¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î³µÇ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é10Ç¯¸å¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¬¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¹ñÆâ¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤Ï²óÉü·¹¸þ
°ìÊý¡¢º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î¶¯²½¤ò¤¢¤²¤¿¡£
ÃËÀÍÑ¤ª¤è¤Ó½÷ÀÍÑ¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤äÃ¦ÌÓ´ï¤ò´Þ¤àBody Shavers¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ï¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Çµ¬ÌÏ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯¤Ë¤ÏÌó1Ãû7000²¯±ß¤Î»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆîÇÈ»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡£
À®Ä¹¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ØÄ©¤à
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤ËÀ¸³è¼Ô¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢°Û¤Ê¤ë¥Ë¡¼¥º¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢È¯¸«¤·¡¢Àè¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÏ°è¤´¤È¤Ë¡¢¥·¥§¡¼¥Ó¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É¦¤ÎÆÃÄ§¡¢½¬´·¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤é¤òÂª¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë³«È¯¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿À¤³¦³ÆÃÏ°è¤Ç¡¢Ìó100¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»îºîÉÊ¤ÇÉ¦¤òÄæ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÆüËÜ¤È²¤ÊÆ¤Ç°Û¤Ê¤ëÉ¦¤ÎÆÃÀ¤òÃÎ¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î¶¯²½¤Ë¤ª¤±¤ëÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¡¢ÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤¿CES 2024¤ÎÆ±¼Ò¥Ö¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÅ¸¼¨¤·¡¢Best Awards of CES 2024¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤Î70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÈ¯Çä¤·¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹ØÆþÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏÆÈ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤¿IFA 2025¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶¯²½¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òËÜ³ÊÅ¸³«¤¹¤ë
¡Ö¥Ñ¡¼¥à¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÃû¤·¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£70¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î³¤³°ÈÎÇä¤òËÜ³Ê²½¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÈþ¤·¤µ¤È·ò¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£³¤³°¥·¥§¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¶â³Û¤ò2ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿É§º¬¹©¾ì¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÉáµÚ¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼¢²ì¸©É§º¬»Ô¤ÎÉ§º¬¹©¾ì¤ÇÇ¯´Ö180ËüÂæ¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼ËÜÂÎ¤È¡¢450ËüËç¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¿Ï¤òÀ¸»º¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¥¶¡¼¹©¾ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³«È¯ÉôÌç¤âÃÖ¤¡¢³«È¯¤«¤éÀ¸»º¤Þ¤Ç¤Î°ì´ÓÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£´ð´´ÉôÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆâÀ½²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶â·¿À®·Áµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Æâ¿Ï¤ä¥¹¥ì¥Ã¥É¿Ï¤Ê¤É¤ÎÁÇºàºàÎÁ¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤ëÉôÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆâÀ½¡£1100¡î¤È¤¤¤¦²¹ÅÙ¤Ç¾ÆÆþ¤ì½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¹â¤¤ÀºÅÙ¤Ç·Á¾õ¤òÀ®·Á¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Î¹©¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¹â²¹¤ÇÇ®½èÍý¤ò¹Ô¤¦¹©Äø¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
É§º¬¹©¾ì¤Ï¡¢1962Ç¯¤ËÁà¶È¤·¡¢63Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡£ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÌó2¸ÄÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ë8Ëü8990Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Ï705¿Í¡£¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥í¥È¥ê¥Þ¡¼¡¢ÅÅÆ°»õ¥Ö¥é¥·¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¿å½Û´ÄÍÑ¥Ý¥ó¥×¡¢¾ô¿å´ï¤Ê¤É¤ÎÀ¸»º¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥Ê¥¤¥Î¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ¸»º¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·Åï¤ò·úÀß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·Åï¤Ï¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀ¸»º³ÈÂç¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ËüÊõAP¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¹½£¡Ê¹½£¹©¾ì¡Ë¤ÇÀ¸»º¡£Ç¯´Ö270ËüÂæ¤ÎÀ¸»ºµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Ä¡£¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î½à¥Þ¥¶¡¼¹©¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿É§º¬¹©¾ì¤Î¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¸»Àô¹©Äø¤ÎÍÍ»Ò¡£´ð´´ÉôÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆâÀ½¤·¤Æ¤¤¤ë
ºàÎÁ¤«¤é¿Ï¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤¯
¶â·¿À®·Áµ»½Ñ¤â»ý¤Ä¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¿Ï¤¬²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
1100¡î¤È¤¤¤¦²¹ÅÙ¤Ç¾ÆÆþ¤ì½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÇÀ®·Á¤¹¤ë
´°À®¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¿Ï¡Ê±¦¡Ë¡£º¸¤ÏÇ®¶ÊÁ°¤Î¾õÂÖ
±¦¤¬Ç®¶Ê¸å¤ÎÆâ¿Ï¡£¤¹¤Ù¤ÆÆâÀ½¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ðÈÄ
6Ëç¿ÏÍÑ¤Î¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¡£¸½ºß¤ÏÂè9À¤Âå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÎòÂå¤Î¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¡£¹âÀÇ½²½¤È¾®·¿²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
5Ëç¿Ï¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Î¥«¥Ã¥È¥µ¥ó¥×¥ë¡£ºÙ¤«¤ÊÉôÉÊ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¸¡ºº¤Î¾¢¤Ë¤è¤ë³°¿Ï¤ÎÌÜ»ë¸¡ºº¤ÎÍÍ»Ò
¤ï¤º¤«¿ô¦Ì¤Î·ç´Ù¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦
¡ãÆ°²è¡ä¼ê¿¨¤ê¤ÈÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤¿¾¢¤À¤±¤¬¹Ô¤¨¤ëµ»½Ñ¤À
¾¢¤Îµ»½Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿Á´¼«Æ°¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°²èÁü¸¡ººÁõÃÖ
¥ë¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÈAI¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÈ½Äê½èÍý¤ò¹Ô¤¦
²èÁü¸¡ººµ¡¤ËÆþ¤ë³°¿Ï¡£30Ç¯´Ö¤ò¤«¤±¡¢²þÎÉ¤·¤Ê¤¬¤é´°À®¤µ¤»¤¿ÁõÃÖ¤Ç¡¢2023Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë
²èÁü¸¡ººÁõÃÖ¤ÎÆâÉô¤Î¥«¥á¥é¡£7¸Ä¤Î4K¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ìó1300¤Î¿Ï·ê¤Î·ç´Ù¤ò¸«Ê¬¤±¤ë
¸¡ºº¹©Äø¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÉÔÎÉ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë
¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¼«Æ°ÁÈÎ©µ¡¡£¿·¤¿¤ÊÁõÃÖ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ëÉÊÈÖ¤òÁý¤ä¤·¡¢À¸»ºÇ½ÎÏ¤ò10%¸þ¾å¡¢ÉÊ¼ïÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò5Ê¬¤Î£±¤ËÃ»½Ì¤·¤¿
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÀÜÃå¤·¤¿¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼
¥í¡¼¥¿¡¼¤ÎÁÈÎ©¹©Äø¤ÎÍÍ»Ò
ÁÈÎ©¸¡ºº¤ò´°Î»¤·¡¢¥È¥ì¥¤¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤ë¥ê¥Ë¥¢¥â¡¼¥¿¡¼
AMR¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÉôÉÊÈÂÁ÷¤È°ÜºÜ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Ç¥â¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿
AMR¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÉôÉÊ¤òÈÂÁ÷¤¹¤ë
ÈÂÁ÷¤·¤¿ÉôÉÊ¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤Ç¶´¤ó¤Ç»ý¤Á¾å¤²¡¢ÊÌ¤ÎÈ¢¤Ë°ÜºÜ¤¹¤ë
¡ãÆ°²è¡ä¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÉôÉÊ¤Î°ÜºÜ¤ÏÆñ¤·¤¤
¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¥«¥á¥é¤Ç²Ù»Ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¶´¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
°ÜºÜ¤µ¤ì¤¿È¢¤Ï¼«Æ°ÁÒ¸Ë¤Ø¤È°ÜÆ°¤¹¤ë
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥È¤¬¼è¤ê°·¤¦¼«Æ°ÁÒ¸Ë¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿ASRS¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬²ÄÇ½¤ÊÁÒ¸Ë¤À
½¾Íè¤ÏÊ¿ÃÖ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò5³¬·ú¤Æ¤Ç¼ýÍÆ¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò3Ê¬¤Î2¤Ë°µ½Ì¤·¡¢150Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦
¼«Æ°ÁÒ¸Ë¤ËÉôÉÊ¤òÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¡£1700È¢¤¬¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë
QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢»Ø¼¨¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Bin¤ËÆþ¤Ã¤¿ÉôÉÊ¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼«Æ°Åª¤Ë±¿¤Ö
¡ãÆ°²è¡ä¼«Æ°ÁÒ¸Ë¤Ë¼ýÇ¼¤¹¤ëÍÍ»Ò
º£¸å¤Ï¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¶¨Ä´¤ä¾å°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦
¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÎÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤ÎÍÍ»Ò¡£U»ú¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥°¥ê¥Ã¥×¼°¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÏI»ú¥é¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·23¹©Äø¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢U»ú¥é¥¤¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ï19¹©Äø¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÌÀÑ¤Ï30%ºï¸º¡£15%¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤ËÅêÆþ¤¹¤ëÉôÉÊ¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë
¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÇÉôÉÊÅêÆþ¤ò¹Ô¤¦¡£ÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï3Âæ¤Î¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬²ÔÆ¯
¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¤Îºî¶È¤Ï¼«Æ°µ¡¤Ç¹Ô¤¦
U»ú¥é¥¤¥ó¤Î°ìÈÖ±ü¤Ç¤ÏÅÅÎ®¸¡ºº¤Ê¤É¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦
Â³¤¤¤Æ³°´Ñ¸¡ºº¤äÀÇ½¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë
¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤ÎºÊñ¹©Äø¡£ºî¶È»Ù±ç¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¯ºÊñºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë
¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÀìÍÑÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í
ºÇ¸å¤Ï¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë·×ÎÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯ºÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§
È¢¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼
´°À®¤·¤¿¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Ï¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤Æ½Ð²Ù¤¹¤ë
ÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤Î¹©Äø¤ò½é¤á¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£200°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼Ì¿¿¤ÏÎ®¿å»î¸³µ¡
¡ãÆ°²è¡äÎ®¿å»î¸³¤ÎÍÍ»Ò¡£Ìó40Ç¯Á°¤ËËÉ¿åµ¡Ç½¤ò¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆºÎÍÑ¡£¶¯¤¤¿å°µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¡¢ÆâÉô¤Ë¿å¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¡ãÆ°²è¡äÅ¾ÅÝ»î¸³¤ÎÍÍ»Ò¡£¥Ñ¡¼¥à¥¤¥ó¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»î¸³¡£º¸±¦¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÍî²¼¤µ¤»¤ë
¡ãÆ°²è¡ä¥Ø¥Ã¥ÉÉô¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¼÷Ì¿»î¸³¡£¥ê¥Ë¥¢¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ø¥Ã¥ÉÉô¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤¿¤á¼«Í³¤ËÆ°¤¯¤Î¤¬Æ±¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡£²á¹ó¤ÊÆ°¤¤Ç¤â²õ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
