¡Ú¶Ì¥Î°æ¿ÆÊý¡¡»ëÅÀ¡ÛË¾ºÎ¶¤Ï¤Þ¤ï¤·¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¹¶¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê6ÆüÌÜ¡¡¡ûË¾ºÎ¶¡Ê²¼¼êÅê¤²¡Ë²¦Ë²¡ü¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Î±Ô¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤¹¶¤á¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¡¡²áµî3¾¡5ÇÔ¤ÈÊ¬¤¬°¤«¤Ã¤¿²¦Ë²Àï¡£ÇÏÎÏ¤Î¤¢¤ëÁê¼ê¤Ë´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Î®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áµÙ¤Þ¤º¹¶¤áÂ³¤±¤¿¡£
¡¡±¦¤ò¤¢¤Æ¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤Í¤¸¹þ¤à¤È¡¢º¸¤âÆþ¤ì¤Æ¤â¤íº¹¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤Ë½Ð¤Ê¤¬¤éº¸¤«¤éÅê¤²¤òÂÇ¤Ä¡£Áê¼ê¤ËÈ¿·â¤Î·ä¤ò1¥ß¥ê¤âÍ¿¤¨¤º¡¢ÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë°µ¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤Ïº¸Â¿Æ»Ø¤Î¥±¥¬¤Ç5ÆüÌÜ¤«¤éµÙ¾ì¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¡¢²Æ½ä¶È¤Ë¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¹çÎ®¤·¤ÆºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç»²²Ã¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡º£¾ì½êÁ°¤âÎÉ¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½éÆü¤«¤éÎÉ¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎÂ¸ºß¤À¡£1¿Í²£¹Ë¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÕÇ¤¤¬Áý¤·¤Æ½Å°µ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅìÀ¾¤Ë²£¹Ë¤¬¤¤¤ë¤È¶¥¤¤¹ç¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÄ¥¤ê¹ç¤¤¤¬½Ð¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï4ÆüÌÜ¤ËÇìºùË²¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£¤³¤ÎÆü¤âÇ®³¤ÉÙ»Î¤Ë²£¹ËÁêËÐ¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Î¾²£¹Ë¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ°ú¤ÃÄ¥¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤¬·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½çÄ´¤ËÇòÀ±¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤·¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤è¤¦¤Ë±Ô¤¤Æ§¤ß¹þ¤ß¤«¤é¡¢¸·¤·¤¯¹¶¤áÂ³¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¡Ê¸µÂç´Ø¡¦ÆÊÅì¡Ë