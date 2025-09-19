ÅÏî´½í¤µ¤ó¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ªYouTubeºÆÀ¸¿ô¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö»ä¤Î¥®¥ã¥é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖREAL¡¡VALUE¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ËÜ²»¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Êµ»ö¤¬½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¤«?¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÅÏî´½í¡¡¼Ì¿¿½¸¥Ò¥Ã¥È¤â¡ØYouTubeÈÖÁÈ¡Ù¤Ï¡ÈºÆÀ¸¿ô¥À¥¦¥ó¡É¤ÇÂç¶ìÀï¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í!¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤Ç¤âµß¤¤¤¬1¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£¡È¼Ì¿¿½¸¥Ò¥Ã¥È¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤ÏÇ§¤á¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö½é²ó¤Î38Ëü²óºÆÀ¸¤¬°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ°²è¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÊªÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡ÄºÆÀ¸¿ô¤¬Äã¤«¤í¤¦¤¬¹â¤«¤í¤¦¤¬¡¢»ä¤Î¥®¥ã¥é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤¢¤Ï¤Ï!¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤¿¡£