3Ç¯À¸¤ÇÄÏ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à½éÀèÈ¯¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¡È¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼«Éé¡Ö¼«Ê¬¤¬¾¡¤¿¤»¤ë¡×
Äëµþ3Ç¯¤ÎDFÂ¼ÅÄ¹¬´ð¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡9·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì1Éô¡¦Âè11Àá¡¢Äëµþvs»³Íü³Ø±¡¤Î°ìÀï¤ÇÀèÀ©ÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à½é¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿3Ç¯À¸¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯Â¼ÅÄ¹¬´ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾15Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÇFCº£¼£¤Ø¤ÎÆâÄê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëMFµ×ÊÝ·Ã²»¤Î¥¥Ã¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç187¥»¥ó¥Á¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤È¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¼é¤Ã¤Æ¤â¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤ÈÂÐ¿Í¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢3-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬Â¼ÅÄ¤Î3Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ½é¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¡£1½µ´ÖÁ°¤ÎÂè10Àá¤Î¼¯Åç³Ø±àÀï¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½é¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤òÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö1Ç¯¤Î»þ¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¾¯¤·½Ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È´Å¤¤¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ï1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ÇT3¥ê¡¼¥°¡ÊÅìµþÅÔ3Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤³¤½¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢4·î¤ËÉé½ý¤ò¤·¤Æ7·î¤ËÉüµ¢¡£ËÜÅö¤Ë»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ¿´¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¤ï¤º¤«¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¡Ù¤È¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â¼ÅÄ¤Îº£µ¨¸ø¼°Àï½é½Ð¾ì¤Ï8·î29Æü¤ÎT2¥ê¡¼¥°¡¦½¤ÆÁÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ò¤·¤Æ1¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤¿Æ£ÁÒ´²´ÆÆÄ¤Ï·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡ÖCB¤ÎÃæÀî»ü»Ê¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢CB¤òÃ¯¤Ë¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¼ÅÄ¤Ï¤º¤Ã¤ÈB¥Á¡¼¥à¤ÇÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¯ÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ£ÁÒ´ÆÆÄ¡Ë¡£
¡¡ÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢Â¼ÅÄ¤ÏÆ£ÁÒ´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£ÃæÀî¤ÎÉüµ¢¤Ï´Ö¶á¤À¤¬¡¢Â¼ÅÄ¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃæÀî¤òËÜÍè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£º£¡¢Â¼ÅÄ¤ÏÉé½ý¼Ô¤Î·êËä¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¿·¤¿¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²¾¤ËÃ¯¤«¤Î·êËä¤á¤Ç½Ð¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë°Ê¾å¤Ï¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ëµ¤³µ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¾¡¤Ä¡¢¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÂ¼ÅÄ¡Ë
¡¡¶¯¤¤¿®Ç°¤¬¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¿ô¤¢¤ëÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç·èÃÇ¤ò¤·¤ÆÄëµþ¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ä¤êÈ´¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-12¤«¤é¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ä¤¯¤Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÂ¼ÅÄ¤Ï¡¢³Ø¶ÈÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¹¾º³Ê¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¹â¹»¿Ê³Ø¤ÇÊ£¿ô¤ÎÆ»¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Â¼ÅÄ¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¿Ê³Ø¹»¤Ç¤¢¤ëÀì½¤Âç³Ø¾¾¸Í¹â¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ç¤¢¤ëÄëµþ¤È¡¢¤â¤¦1¤ÄÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¯¹ë¹»¤È¤¤¤¦¡¢3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊÙ¶¯¤Ç¹Ô¤¯¤Ê¤é¤ÐÀìÂç¾¾¸Í¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬Äëµþ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüÈæ¡Ê°Ò¡ËÀèÀ¸¡Ê¸½¡¦½çÅ·Æ²Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ¡Ë¤È¡¢º¬ËÜÍµ°ì´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦¼¯Åç¤Ä¤¯¤Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡Ë¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇÎý½¬²ñ¤Ë»²²Ã¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¼Á¡¢ÆüÈæÀèÀ¸¤Î¿ÍÊÁ¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ø¤³¤³¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Äëµþ¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¡¢¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¡¢ÆÃ¿Ê¥³¡¼¥¹¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£Â¼ÅÄ¤âÂ¾¤ÎÁª¼êÆ±ÍÍ¤Ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ë¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤ÏÀäÂÐ¤ËÁÂ¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿»þ¤«¤éÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ³Ø»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ÖË¾Âç³Ø¤âÆñ´Ø»äÎ©Âç¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥¹¤ÏÆÃ¿Ê¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼ø¶È¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢ÆÃ¿Ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿Ê³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ÎÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤è¤ê¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Æ¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¡¢ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¿ÊÄ½¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ê¬¡¢Æñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£¤À¤¬¡¢Â¼ÅÄ¤Ïº£Ç¯6·î¤ÎÌÏ»î¤ÇÊ¸·Ï¡Ê¹ñ¿ô±Ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´¥³¡¼¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ³ØÇ¯1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£±Ñ¸¡¤â½à1µé¤Î°ì¼¡»î¸³¤ò¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¼ÅÄ¤¬ÊÙ¶¯¤ËÂÇ¤Á¹þ¤á¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¶Í¸÷³Ø±à¤ÇGK¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¸½ºß¤Ï¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë¤ËÄÌ¤¦·»¡¦ÐÒÂç¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö·»¤ÏÀÎ¤«¤é±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢²È¤Ç¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤â°ìÀÚ¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë¡¢Âè°ì´õË¾¤Ë¿Ê¤ó¤À·»¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤â±Ñ¸ì¤ò¶î»È¤·¤Æ³¤³°¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸½»þÅÀ¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÆþ³Ø»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Äëµþ¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ò¤·¤Æ¡¢10¸ÄÌÜ¤ÎÀ±¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢Âè°ì»ÖË¾¤ÎÂç³Ø¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤¹¤³¤È¡£¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À²¿¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÎ¾Êý¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¤ª¤ê¡¢Â¼ÅÄ¤ÎÎ¾Â¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÃÏ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ò´Ó¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë½Ö´Ö¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¸Ê¤¬¿®¤¸¤¿Æ»¤òÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë