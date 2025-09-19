NMB48¡¦ºäÅÄ¿´ºé¡¡·Ý¿Í¤Î¥¤¥¸¤ê¤ò²ÚÎï¤Ë¤µ¤Ð¤¡Ä´Ö´²Ê¿¤âÀä»¿¡Ö¾Ð¤¤Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î´Ö´²Ê¿¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£Í£Â£´£¸¡×¤ÎºäÅÄ¿´ºé¡¢ºä²¼¿¿¿´¤¬£±£¹Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Ñ¥ó£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡ÍäÀî´²Ê¿¥Þ¥é¥½¥ó£²£°£²£µ¡×¡Ê£±£²·î£¶¡¦£·Æü¡Ë¤Î³µÍ×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¡¦ÍäÀî¤Ç²áµî£±£²²ó¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡£º£Ç¯¤Ï¥¦¥©¡¼¥¯¡ÊÌó£¸¥¥í¡Ë¡¢ÃË½÷¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢ÃË½÷£±£°¥¥í¡¢±ØÅÁ¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡ÊÌó£²¥¥í¡Ë¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¡×¡ÊÌó£±¡¥£µ¥¥í¡Ë¤¬¿·Àß¡££¹£°£°£°¿Í¤Î°ìÈÌ¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Áö¤ê¡¢¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¤ä¥¬¥¬¥¬£Ó£Ð¤¬²»³Ú¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢»ºµÙÃæ¤Î¸µ£Î£Í£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ËÜ°¦ºÚ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ±Âç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËºäÅÄ¤Èºä²¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¿å±Ë¡¦¥Æ¥Ë¥¹¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ºä²¼¤Ï¡Ö»ä¤Ïº£Ç¯¡¢½é¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤·¡¢´°Áö¤·¤¿¤Î¤Ç¡£»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡ÊÃÎ¿Í¤Ë¡Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤Î´²Ê¿¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¤ë¤ó¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¡¢Ì¾ÍÀ¤¢¤ë´²Ê¿¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢´²Ê¿¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºäÅÄ¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï¸ý¡¹¤Ë¡Ö¤ª¤¤¡ª¡¡µ¢¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¡£
¡¡±ØÅÁ¤È¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á´û¤ËÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºä²¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¤È³¹Æ¬±þ±ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºäÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Áö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£´²Ê¿¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Áö¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸»þÂåÎ¦¾åÉô¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ºäÅÄ¤À¤¬¡ÖÀìÌç¤Ï¡¢Ã»µ÷Î¥Áö¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÖÍ£°ì¡¢Ã»µ÷Î¥Áö¤Ê¤¤¤Í¤ó¡×¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÀ¾Âå¡Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¥Þ¥ó¡Ë¤Ë¡Ö£±£°£°£ÍÁö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºäÅÄ¤Ï¡Ö½Ð¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¡¢Â³¤¤¤ÆÀ¾Âå¤Ë¡Ö¤½¤³¤½¤³Çä¤ì¤¿¤é¡¢Áá¤á¤ËÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾Ð¤¤¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï´²Ê¿¤â¡Ö¾Ð¤¤Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËºäÅÄ¤Ï¡Ö»ä¤ÏËÜ¶È¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥é¥½¥ó·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊÊý¤â¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¡Ø¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¡Ù¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£