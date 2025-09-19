ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¯¤ë¤Þ¤ò¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤Î¸ÉÅç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡¡¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤¬21Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù
¡û¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬½Ð±é¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Î³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤È¤Ê¤ë¤¯¤ë¤Þ¤ò¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ª¤è¤½4,800¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤Î¸ÉÅç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡£
²áµî¥·¥ê¡¼¥ºÆ±ÍÍ¤Ë¡¢°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ï¥í¡¼¥«¥ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î´ðËÜÎ¦Ï©¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¡¢Ìó2½µ´Ö¤ÎÆî¥¢¥¸¥¢½ÄÃÇÎ¹¤ËÄ©¤à¡£¡ÖÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬¶ì¼ê¡¢¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¹¤ËÉÔ¸þ¤¤ÊÂÎ¼Á¤Î¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢Ìµ»ö¤Ë²á¹ó¤ÊÎ¹¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¤Ë¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¸å¤Î³èÆ°¼«½Í¡¢»öÌ³½êÂà½ê¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò·Ð¤Æ¡¢¿ÍÀ¸½é³¤³°¤Ç´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤¿À¾Â¼ÇîÇ·(¤Ò¤í¤æ¤)»á¤ÈÅì½Ð¾»Âç¤âÎ¹¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¢À¾Â¼ÇîÇ·(¤Ò¤í¤æ¤)»á¡¢Åì½Ð¾»Âç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ
Q.²á¹ó¤ÊÎ¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤Þ¤¿À¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿å¤Ï·ù¤Ç¤¹¤Í¡¢¼¡¤ÏÎ¦¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¡Ö¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¨¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¡¢·ù¤Ç¤¹¡£ÆóÅÙ¤ÈÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ûÀ¾Â¼ÇîÇ·»á
Q.¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½é¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤³¤³¤À¤«¤é¡£¾¡¼ê¤ËÆ»¶Ú·è¤á¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¹½¥Ï¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÊ¬Î¹´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÅì½Ð¾»Âç
Q.¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖM-1¡×ÆóÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¡¢»þÂå¤ÎÃþ»ù¡£¤½¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÍç°ì´Ó¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ç¥«¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¸«´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤»Ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º(ÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ)¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«?¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù
¡û¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤¯¤ë¤Þ¤¬½Ð±é¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Î³¤³°Î¹¹Ô·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¡È¿ÍÀ¸½é³¤³°¡É¤È¤Ê¤ë¤¯¤ë¤Þ¤ò¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ª¤è¤½4,800¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥åÆîÃ¼¤Î¸ÉÅç¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¤»¤«¤Ï¤Æ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤·¤¿À¾Â¼ÇîÇ·(¤Ò¤í¤æ¤)»á¤ÈÅì½Ð¾»Âç¤âÎ¹¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£
¤¯¤ë¤Þ¡¢À¾Â¼ÇîÇ·(¤Ò¤í¤æ¤)»á¡¢Åì½Ð¾»Âç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ
Q.²á¹ó¤ÊÎ¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤Þ¤¿À¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¿å¤Ï·ù¤Ç¤¹¤Í¡¢¼¡¤ÏÎ¦¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¡Ö¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¨¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¡¢·ù¤Ç¤¹¡£ÆóÅÙ¤ÈÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ûÀ¾Â¼ÇîÇ·»á
Q.¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½é¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¤³¤³¤À¤«¤é¡£¾¡¼ê¤ËÆ»¶Ú·è¤á¤Æ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ë¹½¥Ï¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÊ¬Î¹´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¹¤²¤¨¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÅì½Ð¾»Âç
Q.¿·¤¿¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖM-1¡×ÆóÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¡¢»þÂå¤ÎÃþ»ù¡£¤½¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÍç°ì´Ó¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ç¥«¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¸«´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤»Ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¡û¡ûÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º(ÄÌ¾Î¡¦¤»¤«¤Ï¤Æ)¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢¤½¤³¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤ë¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»Ò¤äÎ¹¤Ç¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ï¤Ê¤¼Î¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤«?¡×¡Ö¡È¿ÍÀ¸¡É¤È¤¤¤¦Î¹¤ÎÌÜÅª¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£