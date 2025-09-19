´°ÇÔ¤Ë±Æ¶Á¡©¡¡ÆüËÜ¿Í½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ò½±¤Ã¤¿¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë±ÑÃíÌÜ¡Ö°ÂÁ´¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥â¥Ê¥³¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤Ë4¼ºÅÀ
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FWÆîÌîÂó¼Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹1ÉôAS¥â¥Ê¥³¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼±óÀ¬¤Ç»×¤ï¤Ì¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î18Æü¡¢CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÎÂè1Àá¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤ÈÂÐÀï¡£1-4¤ÇÇÔ¤ì¡¢¹õÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£±Ñ»æ¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥â¥Ê¥³°ì¹Ô¤Ï»î¹çÁ°Æü¤Î17Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼Æþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆîÌî¤éÁª¼ê¤ò¾è¤»¤¿Èô¹Ôµ¡¤Î¶õÄ´ÀßÈ÷¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¡¢Î¥Î¦¤òÂÔ¤Ä´Ö¤Ëµ¡Æâ¤Ï¡È¥µ¥¦¥Ê¾õÂÖ¡É¤Ë¡£ÂÑ¤¨Æñ¤¤½ë¤µ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÉþ¤òÃ¦¤¤¤Ç¥Ñ¥ó¥Ä°ìÃú¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£DF¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Æ¥¼¤ÏÂçº®Íð¤Îµ¡Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÈ¾Íç¤Î¤Þ¤Þ³êÁöÏ©¤Ë¹ß¤ê¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢»î¹çÅöÆü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¤âÇÔ¤ì¤Æµã¤ÌÌ¤ËËª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Öµ»½ÑÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´°÷¤Î°ÂÁ´¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±óÀ¬¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¯¥é¥ÖCEO¤Î¡Ë¥Á¥¢¥´¡¦¥¹¥¯¡¼¥í¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤Î°ÂÁ´¤òÍ¥Àè¤·¤¿È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë