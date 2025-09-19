Âè5»Ò½Ð»º¤ÎÄÔ´õÈþ¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¥«¥Ã¥È¤Î¿·¥Ø¥¢ÈäÏª¡ÖÌëÃæ¤Î¼øÆý»þ¤ËÈ±¤ÎÌÓ¼ÙËâ²á¤®¤Æ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬9·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ´õÈþ¡Ö¼øÆý»þ¤ËÈ±¤ÎÌÓ¼ÙËâ¡×¾®´éºÝÎ©¤Ä¿·¥Ø¥¢
ÄÔ¤Ï¡ÖÌëÃæ¤Î¼øÆý»þ¤ËÈ±¤ÎÌÓ¼ÙËâ²á¤®¤Æ¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿·¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¡£Êú¤Ã¤³É³¤Ç»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ª¾å¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°é»ù¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖË»¤·¤¤¥Þ¥Þ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¤ÏºÇ¹â¡×¡ÖÅ·»È¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤Æ¤âÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤â»÷¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄÔ¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¡¢2010Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤¯¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¤Î¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
