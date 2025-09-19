XG¡¢ÆÈ¼«¤Î¥·¥ç¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGALA¡×MV¸ø³«
XG¤¬¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGALA¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯1·î23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡ÖGALA¡×¤Ï¡¢Ì¤Íè´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÁ¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ï¥¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥¢¥ó¥»¥à¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤Î²»¿§¤È¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òÂçÃÀ¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢XG¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤Ç¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
±§Ãè¤«¤é¹ß¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥é¥Ã¥×¡¢¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¥í¥¦¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¦¥¹¥ê¥º¥à¡¢±Ç²èÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É±é½Ð¤¬Í»¹ç¤·¡¢XGÆÈ¼«¤Î¥·¥ç¡¼¡ÖX GALA¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤µ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢XG¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢XG¤¬¡¢À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤¬½¸¤¦¡ÖMET GALA¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¥«¥×¥»¥ë¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÃÏµå¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢Ã±¤Ê¤ë¥²¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¼çÌò¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÁÔÂç¤Ê½ø¾Ï¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
±ÇÁü¤ÎÃæ¤ÇXG¤Ï¡¢¡ÖXGALA SHOW¡×¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ÖMET GALA¡×¤Î²ñ¾ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£Ä¶¸½¼ÂÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤äÂçÃÀ¤Ê±é½Ð¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬¸òºø¤·¡¢¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¡¦ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÄêµÁ¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ç¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡¢¥ï¥ó¥¢¥ó¥É¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£
ËÜÆü¤«¤é¡¢TikTok¤Î¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸¤«¤éXG¤Î³Ú¶Ê¾ðÊó¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¡ÖSong Card¡×¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TikTok¤Ç¡ÖXG¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¿·¶Ê¡ÖGALA¡×¤Î³Ú¶Ê¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÄ¾ÀÜ¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGALA¡Ù
2025.09.19 FRI
Streaming / Download¡§https://xg.lnk.to/GALA
Tracklist:GALAGALA (Instrumental)
