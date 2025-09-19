1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¢½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖCounterlight¡×MV¸ø³«
1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤¬¡¢8·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ØTHE SET LIST¡Ù¤è¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖCounterlight¡Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖCounterlight¡×¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¾¾±º¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡£¡ÈµÕ¸÷¡¦¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¸÷¡¦¾È¤é¤·¹ç¤¦¸÷¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤äÎ¢ÀûÎ§¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£MV¤Ç¤Ï²«¿§¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À4¿Í¤¬¡¢¸÷¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÎÏ¶¯¤¯±éÁÕ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜºî¤Ï¡¢FCTÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØÆó¾öÈ¾¥ì¥³¡¼¥É¡Ù¤Î10·î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Íè¤¿¤ë11·î20Æü¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäµÇ°¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
◾️¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¾ðÊó
FCTÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó
¡ÖÊ¡ÅçÈ¯¡ª¤æ¤ë¤æ¤ë²»³Ú¾ðÊóÈÖÁÈ¡¡Æó¾öÈ¾¥ì¥³¡¼¥É¡×10·î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¡ÊËè½µÅÚÍËÆü¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Á¡Ë
ÈÖÁÈHP¡§https://www.fct.co.jp/program/2johan/
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë2¥¿¥¤¥È¥ëÆ±»þÈ¯Çä
¢¡¡ØCOVER OF COVER¡¿1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù
¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§KICS-4221¡¡Äê²Á¡§¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÊÁ´10¶Ê¼ýÏ¿¡Ë
1.¥í¡¼¥ë¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó
2.¥Á¥§¥¤¥ó¥º
3.¥Æ¥£¥ë¡¦¥¼¥¢¡¦¥¦¥©¥º¡¦¥æ¡¼
4.¥Ä¥¤¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥·¥ã¥¦¥È
5.¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥æ¡¼
6.¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È
7.¥¢¥¯¥È¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ê¡¼
8.¥ï¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥ô
9.¥×¥ê¡¼¥º¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥¹¥È¥Þ¥ó
10.¥í¥ó¥°¡¦¥È¡¼¥ë¡¦¥µ¥ê¡¼
¢¡¡ØTHE SET LIST¡¿1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù
¾¦ÉÊÈÖ¹æ¡§KICS-4222¡¡Äê²Á¡§¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÊÁ´10¶Ê¼ýÏ¿¡Ë
1.¡ØÏÇÀ±¡Ù¤è¤ê¡ÖÌÚÀ±¡×¡Ê¥Û¥ë¥¹¥È¡Ë
2.ËâË¡»È¤¤¤ÎÄï»Ò¡Ê¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¥«¥¹¡Ë
3.¥Ô¥¢¥Î¡¦¥½¥Ê¥¿Âè8ÈÖ¡ÖÈáØÈ¡×Âè2³Ú¾Ï¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡Ë
4.¤á¤°¤ê°©¤¤¡Ê¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥®¥ã¥Ë¥ª¥ó¡Ë
5.¥¢¥¤¡¦¥¬¥Ã¥È¡¦¥ê¥º¥à¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¬¡¼¥·¥å¥¦¥£¥ó¡Ë
6.±«¤Ë±´¤¨¤Ð¡Ê¥Ê¥·¥ª¡¦¥Ï¡¼¥Ö¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë
7.¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¡Ê¥ë¥í¥¤¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ë
8.¡Ø»Íµ¨¡Ù¤è¤ê¡Ö²Æ¡× Âè3³Ú¾Ï¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¡Ë
9.¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤è¤ê¡Ö²Ö¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¡Ê¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¡Ë
10.¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ë
¢¡¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¾åµ2ºîÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡¢ÀèÃå¤ÇÆÃÅµ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Þ¤¿ÂÐ¾ÝÅ¹¤Ç¤Î2ËçÆ±»þ¹ØÆþ¤Ç10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÃêÁª¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë±þÊç¥Ï¥¬¥¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ä±þÊç¥Ï¥¬¥¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ªÁáÌÜ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´±þÊç¤Ï9·î26Æü¡Ê¶â¡ËÅöÆü¾Ã°õÍ¸ú¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¡¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê12Ñ¡ß12Ñ¡Ë¢¨2¥¿¥¤¥È¥ë¶¦ÄÌ³¨ÊÁ
¡¦¥á¡¼¥«¡¼ÆÃÅµ¢¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃêÁª±þÊç¥Ï¥¬¥¡ÊÂÐ¾ÝÅ¹¤Ç¤Î2¥¿¥¤¥È¥ëÆ±»þ¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
ÅöÁª¼Ô¤Ï10·î18Æü14»þ¡Á³«ºÅ¤ÎÅÔÆâË¿½ê¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë30Ì¾¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16410/
◾️¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë14:00³«±é
¡ã1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È ¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹ ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ä
¡¦±Û¸åºÊÍÊ¸²½¥Û¡¼¥ë¡ÖÃÊ½½¤í¤¦¡×¡Ê¿·³ã¸©¡Ë
2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡14:00³«±é
¡ã¥¢¥¨¥ë¥ï³«´Û10¼þÇ¯µÇ°»ö¶È 1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¡¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¡ä
¡¦°¤ÇÈ»Ô¸òÎ®ËÉºÒµòÅÀ»ÜÀß¥¢¥¨¥ë¥ï¡¡¥¢¥¨¥ë¥ï¥Û¡¼¥ë ¡ÊÆÁÅç¸©¡Ë
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00³«±é
¡ã1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È ¡½¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¡½¡ä
¡¦²ñÄÅ¼ã¾¾»ÔÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë
2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë15:00³«±é
¡ãÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î²»³ÚÆ²¡ä
¡¦¿ÀÆàÀî¸©Î©²»³ÚÆ²¡¡¥Û¡¼¥ë ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡³«±é¡¡18:00¡¿¢³«±é¡¡20:45
¡ã1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡¡2ºîÉÊÆ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È 1st Show ¡ÈTHE SET LIST¡É¡¡2nd Show ¡ÈCOVER OF COVER¡É¡ä
¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÊÅìµþ¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡1966¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë