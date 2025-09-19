CYNHN¡¢¿·¶Ê¡Ö¤â¤¦¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡È¥«¥ï¥¤¥¤¡É¤Ø¤ÎCYNHN¤Ê¤ê¤Î²òÅú¤òÄó¼¨
CYNHN¤¬¿·¶Ê¡Ö¤â¤¦¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¡×¤ò10·î8Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¡×¤Ï¡¢À¤¤Ë°î¤ì¤ë¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëCYNHN¤Ê¤ê¤Î²òÅú¤òÄó¼¨¤¹¤ë³Ú¶Ê¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¹ÎÄê¤È¤âÈÝÄê¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ëÛ£Ëæ¤µ¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºî»ìºî¶Ê¤ÏÅÏÊÕæÆ¡¢ÊÔ¶Ê¤ÏºûÀî¿¿À¸¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢CYNHN¤Ï11·î1Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÅÏÊÕæÆ
ÊÔ¶Ê¡§ºûÀî¿¿À¸
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î8Æü(¿å)
Pre-add / Pre-save¡§https://cynhn.lnk.to/daijoubu_paps
¡ãCYNHN ONE MAN LIVE 2025 November First -111¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§³«¾ì16:00 / ³«±é 17:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ë
[¼õÉÕ´ü´Ö]
°ìÈÌÀèÃå¡§2025Ç¯9·î19Æü(¶â) 20:00~
¾ÜºÙ¡§https://cynhn.com/contents/942182
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2525349&rlsCd=&lotRlsCd=66277
