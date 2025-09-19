ËüÇî¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë´Û¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿Âç¤¤Ê¡ÖÅí¡×¡¡¼Â¤Ï¡ÖÅíÂÀÏº¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤Î°ÕÌ£¤â...´ÛÄ¹¤¬ÌÀ¤«¤¹¥ª¥Ö¥¸¥§¤ÎÀµÂÎ
Âçºä¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë´Û¤Î2³¬ÉôÊ¬¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¡ÖÅí¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¸½¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢X¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë´Û¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥å¥ª¡ÖBenoit¡ÜBo¡×¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿
2025Ç¯9·î16Æü¤ËX¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë´Û¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¥Ý¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤¿·úÊª¤Î2³¬ÉôÊ¬¡¢¥Æ¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢ÍÕ¤Î¤Ä¤¤¤¿Åí¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¡Ö¤½¤ì»ä¤âº£Æü»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÅíÂÀÏº¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤í¤«...¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¡©¡©¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢Á°Æü¤Ë¤Ï¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ï16Æü15»þ²á¤®¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë´Û¤Î¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥Þ¥é¥ë´ÛÄ¹¤Ï9·î19Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÅí¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥å¥ª¡ÖBenoit¡ÜBo¡×¡Ê´Á»ú¤Ç¤Ï¡ØÅìÇÈÀ¾ÇÈ¡Ù¡Ë¤¬À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤â¡ÖBenoit¡ÜBo¡×À©ºî¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö9·î16Æü¤«¤é10·î9Æü¤Þ¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Î²¤½£µÄ²ñ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡×¤È¤¤¤¦¡£
2¤Ä¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ï¡ÖInflatable¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ÖÅí¡×¡¢EU¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡ÖÂçÆ¬Ê©¡×¤È¤¤¤¦¡£
¼Ì¿¿»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¡ÖHappy Heads¡×¤Î¥Þ¥¹¥¯¤òÉÕ¤±¤Æ
¥¢¥Þ¥é¥ë´ÛÄ¹¤Ï¡¢Benoit+Bo¡ÊÅìÇÈÀ¾ÇÈ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£EU¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¡ÖÁÎ¡¦ÂçÆ¬Ê©¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÅí¤ÈÂçÆ¬Ê©¡ÊEU¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë³°´Ñ¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÄ¹¼÷¡¢Â¿»º¡¢¹¬¤»¤Î¾ÝÄ§¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤ÏÌ±´Ö±ÑÍº¤Ç¤â¤¢¤ëÅíÂÀÏº¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÀ¾Í·µ¤Î¥ª¥Ú¥é¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¾®Æ»¶ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÍè¾ì¼Ô¤Ï¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±Æ»þ¤Ë¤Ï¡ØHappy Heads¡Ù¤È¤¤¤¦¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£Happy Heads¤Ï¡¢Benoit+Bo¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº×¤ê¤äµ·¼°¡¢±é·à¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤ËÉáÊ×Åª¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¡Ø²¾ÌÌ¡Ù¤ò¾ÝÄ§Åª¤ÊÇÞ²ð¤È¤·¡¢¿Í¡¹¤ÈÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËüÇî½ªÎ»¸å¤Ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Î²¤½£µÄ²ñ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖËüÇî¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÅÔ¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë·Ò¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
´ÛÄ¹¤¬¥³¥á¥ó¥È...X¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¡ÖÂçÊÑ´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
X¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥Þ¥é¥ë´ÛÄ¹¤Ï¼èºà¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂçÊÑ´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÍè¾ì¼Ô¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÅ¸¼¨¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î¶½Ê³¤ò¹¤¯¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Â³¤±¤Æ¡¢EU¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£Åí¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÅí¤Ï¡ØÂ¿»º¤È¹¬¤»¡Ù¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¿§¹ç¤¤¤È¸«»ö¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÂÎ¸³¤ò¤è¤ê°õ¾Ý¿¼¤¯¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿²¹¤«¤¤È¿±þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤¬°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËüÇî¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÊ¸²½¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×