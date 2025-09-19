¡Ô¿Íµ¤¤Î½¬¤¤»ö2¤Ä¤ò¡Ö¿Æ¤Î¥¨¥´¡×È¯¸À¡Õ¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î¡È»ä¸«¡È¤¬ÊªµÄ¡Ä¿ÆÀ¤Âå¤«¤é¤ÏÈ¿´¶¤â
17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¸ø¼°Áí¹ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡ÖÇº¤Þ¥µ¥ìºÊ¤¿¤Á¤Î°æ¸Í¥Þ¥Þ²ñµÄ¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤Ë¡¢¡Ç24Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥ê¥ó¥é¥Ö¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ê41¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢5»ù¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Ê43¡Ë¡¢5ºÐ¤È2ºÐ¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥æ¥¦¡Ê34¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼õ¸³¤ä³Ø¹»Áª¤Ó¤Ê¤É¤Î¡È»Ò°é¤Æ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¡¢¡È»Ò¤É¤â¤Î½¬¤¤»ö¤Ï¿Æ¤Î¥¨¥´¤Ê¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î»ýÏÀ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡Ö¥Þ¥ÞÍ§¤È¶µ°éÏÀ¤ò¸ì¤ë¤È¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤ÇÃý¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥´¤Î½¬¤¤»ö¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¿å±Ë¤È¥Ð¥ì¥¨¤Ï¿Æ¤Î¥¨¥´¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¥Ð¥ì¥¨¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¿Æ¤¬¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¿Í¥Ð¥ì¥¨Ä¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÊ¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¨¥Ï¥é¡¢¹â¶¶¤Ï¤³¤Î°Õ¸«¤Ë¡ÖµÕ¤Ë²¿¤Î½¬¤¤»ö¤µ¤»¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡ÈÎéµ·¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¡£Ì±ÍØ¤ò½¬¤ï¤»¤¿¤¤¡É¤È²óÅú¡£Æó¿Í¤Î»¿Æ±¤ÏÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¥¨¥´¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢°ÛÏÀ¤¬Ê®½Ð¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤É¤ó¤Ê½¬¤¤»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤Î°Õ»×¤ÈÅ¬À¤ò¸«¶Ë¤á¤º¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¿Æ¤Î¥¨¥´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡Ô¤è¤½¤Î¿Æ¤¬°ìÀ¸·üÌ¿½¬¤ï¤»¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤¬ÈÝÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¢¤ë¡©¡Õ
¡Ô¿å±Ë¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤À¤í¡¡¼«Ê¬¤Ï½¬¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤è¡Õ
¡Ô¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¡Ö»Ò¶¡¤Î½¬¤¤»ö¤Ç¿å±Ë¤È¥Ð¥ì¥¨¤Ï¿Æ¤Î¥¨¥´¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ä¿å±Ë¤ÏÁ´¿È±¿Æ°¡¢¥Ð¥ì¥¨¤Ï½ÀÆð¤ÈÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç²¿¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡Õ
¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌ±ÍØ¤ò½¬¤ï¤»¤¿¤¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°é»ù¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï½¬¤¤»ö¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ç¤¢¤ë¡È¿å±Ë¡É¤È¡È¥Ð¥ì¥¨¡É¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿ÆÀ¤Âå¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê°é»ù¥á¥Ç¥£¥¢¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
7ºÐ¤Î»Ò¤ò»ý¤Ä40Âå¤Î½÷À¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿å±Ë¤Ï»Ò¶¡¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤»Ò¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ÏÂÎ¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢»ÑÀª¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿»ä¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤³°Î±³Ø¤Þ¤Ç¤·¤¿»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¥×¥í¤Î¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë¶É»Ò¶¡¤¬¡È¸«ÀÚ¤ê¡É¤ò¤Ä¤±¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤Ë¡È¿Æ¤Î¥¨¥´¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê40Âå¤Î½÷À¡Ë