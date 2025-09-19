¤É¤³¤Ç¤âÀö¼Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡ªMAXWIN¡ØG-MSWH01-SET1¡Ù
MAXWIN¤Ï¡¢ÅÅ¸»¡¦¿å¸»ÉÔÍ×¤Î¤É¤³¤Ç¤âÀö¼Ö¤Ç¤¤ëÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°ÅÅÆ°Àö¼Ö¥Ð¥±¥Ä¡ØG-MSWH01-SET1¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
MAXWIN¡ØG-MSWH01-SET1¡Ù
ÅÅ¸»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÃßÅÅÃÓ
ÅÅ°µ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§12V
ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2000mAh
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§45W
ÅÇ½Ð°µÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§0.5MPa
ÅÇ½Ð¿åÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ºÇÂç2L/Ê¬
Ï¢Â³»ÈÍÑ»þ´Ö(Ëþ½¼ÅÅ»þ)¡§Ìó30¡Á35Ê¬
µë¿å¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó12L(Å¬ÀµÍÆÎÌ¡§10L)
¥Û¡¼¥¹Ä¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó2.5m
ÆþÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§DC5V/2A
½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§USB-TypeC
½¼ÅÅ»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó3.5¡Á4»þ´Ö
»ÈÍÑ´Ä¶²¹ÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§0¡ëC¡Á40¡ëC
ËÉ¿åÀÇ½¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§IPX4
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó30¡ß31¡ß35.5cm(Å¸³«»þ)¡¢Ìó30¡ß31¡ß13.5cm(¼ýÇ¼»þ)
½ÅÎÌ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ìó2.1kg
MAXWIN¤Ï¡¢ÅÅ¸»¡¦¿å¸»ÉÔÍ×¤Î¤É¤³¤Ç¤âÀö¼Ö¤Ç¤¤ëÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°ÅÅÆ°Àö¼Ö¥Ð¥±¥Ä¡ØG-MSWH01-SET1¡Ù¤òÈ¯Çä¡£
MAXWIN¡¡G-MSWH01-SET1
¢£ÅÅ¸»¡¦¿å¸»É¬Í×¤Ê¤·¡ª¤É¤³¤Ç¤âÀö¼Ö¤Ç¤¤ëÅÅÆ°Àö¼Ö¥Ð¥±¥Ä
½¼ÅÅ¼°¤Ê¤Î¤ÇÅÅ¸»¤â¿åÀò¤âÉÔÍ×¡ª¡ª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¼ýÇ¼¤Ë¤â¾ì½ê¤ò¤È¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Àö¼ÖÍÑ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ôÉÕÂ°¤·¤¿ÊØÍø¤ÊÀö¼Ö¥Ð¥±¥Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡Û
¢¡ÅÅ¸»¡¦¿å¸»ÉÔÍ×
¤É¤³¤Ç¤âÀö¼Ö¤Ç¤¤ë
½¼ÅÅ¼°¤Ê¤Î¤ÇÅÅ¸»ÉÔÍ×¡£
¥Ð¥±¥Ä¼°¤Ê¤Î¤Ç¿å¸»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¡£
¥Î¥º¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¤âÂç¤¤¹¤®¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥Ð¥±¥ÄËÜÂÎ¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¤µ¤é¤Ë¾®·¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ýÇ¼¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Ð¥±¥Ä¤Ë¼èÉÕ¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤12LÂçÍÆÎÌ¥¿¥ó¥¯
¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤12LÂçÍÆÎÌ¥¿¥ó¥¯
¥Ð¥±¥Ä¤Ë¼èÉÕ¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò4¸ÄÉÕÂ°¡£
Àö¼ÖÃæ¤Î¥Ð¥±¥Ä°ÜÆ°¤Ê¤ÉÈÑ¤ï¤·¤µ¤ò²ò¾Ã¡ª
ÂçÍÆÎÌ12L¤Î¥Ð¥±¥Ä·¿¥¿¥ó¥¯ÅëºÜ¤Ç¡¢¤è¤êÄ¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡Àö¼ÖÍÑ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÎÊ®¼Í¤ËÊØÍø¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¥×¥ì¡¼¥¬¥ó
¥Õ¥©¡¼¥à¥¹¥×¥ì¡¼¥¬¥óÉÕÂ°
Àö¼ÖÍÑ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ê¤É¤ÎÀöºÞ¤ò¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¿å¤Èº®¹ç¤µ¤»¤ÆÊ®¼Í²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡Ä¹ÌÓ¥Ö¥é¥·¡¦¥¬¥é¥¹¡¦¥¯¥ë¥Þ¥Ü¥Ç¥£ÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Ö¥é¥·
Àö¼Ö¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¦¥Ö¥é¥·ÉÕÂ°
¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÉÕ¤±ÂØ¤¨
Ä¹ÌÓ¥Ö¥é¥·¤Ï²°³°¤Î¥¿¥¤¥ë¤äÊÉ¡¢¼Ö¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¿¥¤¥ä¡¦¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É±úÆÌ¤¬¤¢¤ë²Õ½ê¤ÎÀö¾ô¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥¸¥Ö¥é¥·¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤É¥¥º¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤²Õ½ê¤ÎÀö¾ô¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¸ü¤µ¤ï¤º¤«Ìó13.5cm¡ª·ÚÎÌ¡¦¼è¼êÉÕ¤¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó´ÊÃ±
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¼ýÇ¼
¥Ð¥±¥ÄËÜÂÎ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤Ç¾ì½ê¤ò¤È¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼è¼êÉÕ¤¤«¤Ä·ÚÎÌ¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¥é¥¯¥é¥¯¤Ç¤¹¡£
¢¡ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÂç³èÌö
Àö¼Ö°Ê³°¤Ç¤âÂç³èÌö
»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤°¤ªÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¡ªÄí¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¡¢¼«Å¾¼Ö¡¦¥Ð¥¤¥¯¡¦¼Ö¡¢¥¥ã¥ó¥×Æ»¶ñ¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡IPX4ËÉ¿å¡¦¤ª¼êÆþ¤ì´ÊÃ±
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â°Â¿´¤ÎIPX4ËÉ¿åÀÇ½¡£
¤¦¤Ã¤«¤êËÜÂÎ¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ÈÍÑ¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¥Áç¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¢¡40¡î¤Þ¤Ç¤Î²¹¿å¤ËÂÐ±þ
¿å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²¹¿å¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤â¡¢ËÉºÒÍÑ¤ä´Ê°×¥·¥ã¥ï¡¼¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢
2000mAh¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢¡£
Ëþ½¼ÅÅ¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇÂçÏ¢Â³30¡Á35Ê¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¢¡À½ÉÊ»ÅÍÍ
À½ÉÊ»ÅÍÍ1
À½ÉÊ»ÅÍÍ2
