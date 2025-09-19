BE:FIRST¡¦MANATO¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼¡¦YugaSoda¡õHATCH¤éÅÐ¾ì¡¡NHK-FM¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡Ù¥²¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡NHK-FM¤Ç·îÍË¤«¤é¶âÍË¤ÎÌë9»þ45Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡Ù¡£22Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ë¤Ï¡¢BE:FIRST¡¢DOGADOGA¡¢go!go!vanillas¡¢DXTEEN¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£DJ¤Ï°¾³·ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀôÍÎ¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥È¡¼¥¯¤¹¤ëBE¡§FIRST¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡22Æü¤Ï¡¢BE:FIRST¤ÎMANATO¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ä¸À¸ì¤ÎÊÉ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿·Ð¸³¡¢NHKÁ´¹ñ³Ø¹»²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡ÊN¥³¥ó¡Ë¤Î²ÝÂê¶Ê¡Ö¶õ¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃæ³Ø»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¡¢¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×MAZZEL¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡23Æü¤Ï¡¢DOGADOGA¤Î¹¾¾Â°êÌï¤È¸Å»Ô·òÂÀ¤¬½Ð±é¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿4¿ÍÁÈ¤Î¸ÄÀ¤ä¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Î°Õ³°¤ÊÍ³Íè¡¢¸Å»Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¢¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¶Ê¤¬Éü³è¤·¤¿·Ð°Þ¡¢ºÇ¿·EP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡24Æü¤Ï¡¢go!go!vanillas¤ÎËÒÃ£Ìï¤ÈÌøÂô¿ÊÂÀÏº¤¬ÅÐ¾ì¡£¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤äºÇ¿·EP¤ÎÀ©ºî²áÄø¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤ÎÇ®¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤âÇ÷¤ë¡£
¡¡25Æü¤Ï¡¢DXTEEN¤Î»ûÈø¹á¿®¤ÈÃ«¸ýÂÀ°ì¤¬ÅÐ¾ì¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÀÄ½Õ¤ä¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤È½é¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¡¢»ûÈø¤¬¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¤äÃ«¸ý¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡26Æü¤Ï¡¢ÇßÅÄ¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼¤ÎYugaSoda¤ÈHATCH¤¬½Ð±é¡£Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¡Ö47¡×¤ä¡¢R-»ØÄê¤Ë¤è¤ë¡È¤º¤ë¤¤¡É½ñ¤Ä¾¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÈÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡ÉÂç¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ï¡¢NHK¥é¥¸¥ª¡Ö¤é¤¸¤ë¡ú¤é¤¸¤ë¡×¤Ë¤Æ1½µ´Ö¤ÎÄ°¤Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶ÁÛÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö#¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡ÙÊüÁ÷Í½Äê
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¸å9:45¡Á¡¡¡ãNHK-FM¡ä
