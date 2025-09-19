¸¡»¡Â¦¤Î°å»Õ¤¬¾Ú¸À¡ÖÌÑÁÛ¤Ï»¦³²¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¡×¼¡²ó¸øÈ½¤Ï22ÆüÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÎÍ½Äê¡ÚÃæÌîÃË½÷4¿Í»¦³²»ö·ï¡Û
¤ª¤È¤È¤·¡¢ÃæÌî»Ô¤ÇÃË½÷4¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç19Æü¡¢µ¯ÁÊ¤ÎÁ°¤ËÈï¹ð¤ÎÀº¿À´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸¡»¡Â¦¤ÎÃËÀ°å»Õ¤¬ºÆ¤Ó½ÐÄî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°å»Õ¤ÏÈï¹ð¤ÎÈÈ¹Ô»þ¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡ÖÌÜÅª¤ä¾õ¶·¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæÌî»Ô¹¾Éô¤ÎÇÀ¶È¡¢ÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð¡¦34ºÐ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤·5·î¡¢»¶ÊâÃæ¤À¤Ã¤¿½÷À2¿Í¤È¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÃËÀ·Ù»¡´±2¿Í¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ä¥Ïー¥Õ¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡Â¦¤ÎÀº¿À´ÕÄê¤Ç¤Ï¡Ö½ÅÅÙ¤ÎÌÑÁÛ¾É¤Ê¤É¡×¤È¿ÇÃÇ¡£¤½¤Î¾å¤ÇÃËÀ°å»Õ¤Ï¡ÖÌÑÁÛ¾É¤ÏÆ°µ¡¤Î·ÁÀ®¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤¬¡¢»¦³²¹ÔÆ°¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÌÑÁÛ¤ÎÈÈ¹Ô¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ°å»Õ¤Ï¡ÖÈï¹ð¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤ä½Æ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¹ÔÆ°¤ÏÌÜÅª¤ä¾õ¶·¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È²þ¤á¤ÆÌÑÁÛ¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È¾Ú¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤Î¸øÈ½¤ÏÍè½µ22Æü¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÀÄÌÚÈï¹ð¤Ø¤Î¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£