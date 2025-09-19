¡Ú²òÀâ¡Û¹â»Ô»á¤¬²ñ¸«¡È»ýÏÀÉõ°õ¡É¤ÎÍýÍ³¡¡¾®Àô»á¤Ï¡ÖÃíÌÜ²ñ¹ç¡× ¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤Ï
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¡Ö2¶¯¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¹â»Ô»á¡¢¾®Àô»á¤ËÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹â»Ô»á¡ØÄÀÌÛ¡ÙÇË¤ê¡¢²¿¸ì¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤Ê¤¼¡©¡¡¹â»Ô»á¤â»ýÏÀ¤ò¡ÈÉõ°õ¡É¡×¡Ö¾®Àô»á¡ØÃíÌÜ²ñ¹ç¡ÙÀï¤¤¹ÔÊý¤Ï¡©¡×¤Î3¤Ä¤Î¥®¥â¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£Éô´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹â»Ô»á¡ÖÄÀÌÛ¡×ÇË¤ê²¿¸ì¤Ã¤¿¡©
1»þ´Ö30Ê¬¤Û¤É¤Î²ñ¸«¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤È¤Î¡ÖÊÑ²½¡×¤Ç¤¹¡£Âç¤¤¯2¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤¹¡£19Æü¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ýÏÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¼è¤ê²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÊÝ¼é¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»²ÇÒ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿¤òÊû¤²¤¿Êý¤ÏÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿°ìÊý¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤â»²ÇÒ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤Î¼þÊÕ¤¬¡ÖÈ¯¸À¤ò¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Å¤Í¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï»ö¼Â¾å¡¢Éõ°õ¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¡©¡¡¹â»Ô»á¤â»ýÏÀ¤ò¡ÈÉõ°õ¡É
»ýÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£½µ¡¢¾®Àô»á¤âÉõ°õ¤¹¤ëÀïÎ¬¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¡×¡Ö²ò¸Ûµ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤Î2¤Ä¤òº£²ó¤Ï¡ÖÉõ°õ¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ÅÞÆâ¤Ç¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î¾®Àô»á¤¬¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¿§¤òÇö¤á¡¢ÊÝ¼éÅª¤ÊµÄ°÷¤Ê¤É¤Î»Ù»ý¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ19Æü¡¢¹â»Ô»á¤â¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡¢Ì÷¹ñ»²ÇÒ¤Ê¤É»ýÏÀ¤ò¡ÖÉõ°õ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê¹Í¤¨¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î¹â»Ô»á¤¬¡¢¥ê¥Ù¥é¥ë¤ÊµÄ°÷¤Ê¤É¤Î»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¹â»Ô¿Ø±Ä¤ÎµÄ°÷¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î¹Í¤¨¤Ï¾¯¤·²æËý¤·¤Æ¤â¤é¤¤»Ù»ý¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÈó¾ï¤Ë¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¡×¤Î¶¯¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤ËÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¹â»Ô»á¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¡ÖÉõ°õ¡×¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µîÇ¯¤Èº£Ç¯¤ÎÁªµóÀï¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸õÊä¼Ô¤Î1¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ï¡Ö¸õÊä¼Ô¤¬9¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢Ì£Êý¤ò¤É¤¦Áý¤ä¤¹¤«¤ÎÀïÎ¬¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï5¿Í¤Ë¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±·ù¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«Å¨¤ò¸º¤é¤¹¤«¡¢¤ÎÀïÎ¬¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾®Àô»á¤Ë¤Ï¡ÖÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤Ë»¿À®¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤Ï¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ÷¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï²á·ã¤¹¤®¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤È¤âÅÞÆâ¤ÎµÄ°÷¤«¤é¤³¤ì¤À¤±¤Ï·ù¤À¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥¸¤¬¸ú¤¤¤¿À¯ºö¤òÉõ°õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¨¤ò¸º¤é¤·¤Æ»Ù»ý¤òÆÀ¤ëÀïÎ¬¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®Àô»á¡ÖÃíÌÜ²ñ¹ç¡×Àï¤¤¹ÔÊý¤Ï¡©
¾®Àô»á¤Î¿Ø±Ä¤Ï19Æü¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¿Ø±Ä´´Éô¤Ï18Æü¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎµÄ°÷¤ò½¸¤á¿ô¤ò¸«¤»¡¢Î®¤ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö50¿Í½¸¤Þ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¾ÇÅÀ¤À¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢·ë²Ì¤ÏµÄ°÷¤¬44¿Í¡¢Èë½ñ¤Ê¤É¤ÎÂåÍý½ÐÀÊ¤ò´Þ¤á¤ë¤È78¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
½ÅÄÃµÄ°÷¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿²ÃÆ£¾¡¿®»á¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸½Ìò³ÕÎ½¤È¤·¤Æ»°¸¶¤¸¤å¤ó»ÒÂç¿Ã¤Ê¤É¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¡¢¾®Àô»á¤¬1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿µÄ°÷É¼¤Ï75É¼¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë¿Ø±Ä´´Éô¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤ËµîÇ¯¤Î»Ù»ý¤Ï¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¸Ç¤á¤¿·Á¤À¡£¤Þ¤À¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Íè½µ¤¤¤è¤¤¤è¹ð¼¨¡ÄÊ¿ËÜµ¼Ô¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
º£²ó¤Ï¡ÖÊÑ²½¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï18Æü¡¢¡Ö¡ôÊÑ¤ï¤ì¼«Ì±ÅÞ¡×¤È¤¤¤¦ÁíºÛÁª¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¡Ö»ýÏÀ¡×¤òÉõ°õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Î¡ÖÊÑ²½¡×¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¼çÄ¥¤ÎÊÑ²½¡×¤¬»þÂå¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤Ê¤â¤Î¤À¤È¥×¥é¥¹¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¡ÖÂÅ¶¨¡×¡ÖÊÑÁ«¡×¤Ê¤É¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤É¤¦¸ì¤ë¤«¤¬Àï¤¤¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤¦¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£