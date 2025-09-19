ÈïºÒ¤Î¼·ÈøÈþ½Ñ´Û¤ÇÄ¹Ã«ÀîÅùÇìÅ¸¡¡ÃÏ¸µ½Ð¿È¡¢¹ñÊõ¡Ö¾¾ÎÓ¿ÞÖ¢É÷¡×¤â
¡¡ºòÇ¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¡¢µÙ´Û¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐÀî¸©¼·ÈøÈþ½Ñ´Û¡ÊÆ±¸©¼·Èø»Ô¡Ë¤Ï20Æü¤«¤éºÆ³«¤·¡¢ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î³¨»ÕÄ¹Ã«ÀîÅùÇì¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¸þ¤±ÆâÍ÷²ñ¤ò19Æü¤Ë³«¤¡¢ÂåÉ½ºî¤Î¹ñÊõ¡Ö¾¾ÎÓ¿ÞÖ¢É÷¡×¤ä¡¢ÃÏ¿Ì¤Ç²õ¤ì¤¿·úÊª¤«¤éµß½Ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÆÃÊÌÅ¸¤Ï10·î16Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¡¢Èþ½Ñ´ÛÅ¸¼¨¼¼¤ÎÆâÊÉ¤¬Â»²õ¡£±Õ¾õ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ô²½Áå¤¬½èÍýÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¡¢½¤Éü¤Î¤¿¤áµÙ´Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅùÇì¤Ï°ÂÅÚÅí»³»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿¡£ÆâÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢³Ø·Ý°÷¤¬ËÏ¤ÎÇ»Ã¸¤äÀª¤¤¤¢¤ëÉ®¸¯¤¤¤Ç¶õµ¤¤ä¸÷¤òÉ½¸½¤·¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤¿ÅùÇì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºîÉ÷¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£