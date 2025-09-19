¤æ¤¤Ý¤è¡Ö¤¨¡¢Å·ºÍ¤Ê¤Î¡©¡×»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´¶¿´¡ª¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òÀä»¿
¤æ¤¤Ý¤è¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ø¡Ú¥¨¥ë¥Õ¥³¥é¥Ü ¡Û¤æ¤¤Ý¤è¥®¥ã¥ë¤ËÌá¤ë⁉ ¹ÓÀîÎ®¥á¥¤¥¯¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥²¡Á⤴ ¡Ú¤æ¤¤Ý¤è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û¡Ù¤òÅê¹Æ¡£·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤ÎÆó¿Í¤ò¾·¤¡¢¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ø¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¡ª¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¥³¥¹¥á¤â¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤æ¤¤Ý¤è¡Ö¤³¤ì°Ê³°»È¤¨¤Ê¤¤¡×220±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¥Ù¥¿Ë«¤á¥á¥¤¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à
¢£¥³¥ó¥È¥¥¥¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È
Æ°²èÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
GALLZ/²ÖÆ»3D¥Ñ¥ì¥Ã¥È 01¹ü³Ê°ú¤Î©¤Æ¥°¥ì¡¼¥¸¥å ÀÇ¹þ1,980±ß¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡õ¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡õ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡ª
¹ÓÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥·¥§¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥é¡¼¤ò»Ø¤Ë¼è¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÉ¡º¬¤«¤é¤Þ¤Ö¤¿¤Ë¤«¤±¤ÆÅÉÉÛ¡£
¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¡ª¤¨¤Ã¡¢¤¦¤Þ¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤³¤ì¤Ë¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«ÅÉ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡ÖÉâ¤½Ð¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¡©¤¨¡¢Å·ºÍ¤Ê¤Î¡©¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È
¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ìËÜÅö¤¹¤´¤¤¡¢»È¤ª¤¦¡×¤È¼«Ê¬¤Ç¤â°¦ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£Æ°²è¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¹ÓÀî¤µ¤ó¤¬ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ø¼«¿È¤Î¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤ò¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£