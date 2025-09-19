¸µKAT-TUN¾åÅÄÎµÌé¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÈÆ±¤¸¡È¹âµéÉÊ¡É¤òº¹¤·Æþ¤ì¡Ö²¿²ó¤«ÃíÊ¸¤ò¡×²ñ¼Ò¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡È·»µ®È©¡É
¡Ö¸µKAT-TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú·à¡ØÆæ²ò¤¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯Åìµþ¸ø±é¤¬½ªÎ»¤·¡¢10·î1Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÏÆÇÀå¼¹»ö¤Î±Æ»³¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿ºÇÃæ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¿ÊÛÅö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥¿¥¤¥×¥í¸õÊäÀ¸¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¿3900±ß¤Î¹ë²ÚÊÛÅö
Ý¯°ææÆ¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÅìÀîÆÆºÈ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡£'11Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼ç±é¤ÏÍò¤ÎÝ¯°ææÆ¤µ¤ó¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤Î´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢º£²ó¤ÎÈ´Å§¤Ë¤½¤¦¤È¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£Ìòºî¤ê¤ÎºÝ¤ËÝ¯°æ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡ÈÌòÊÁ¤ÎÀ³Ê¤«¤é·ù°´¶¤òÊú¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡9·îÃæ½Ü¤ÎÏ¢µÙ¤Ï¡¢1Æü2¸ø±é¤¬Â³¤¯¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£ºÂÄ¹¤Ï½Ð±é¼Ô¤Ë³èÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬ÍÌ¾¤Ê¡Ø¥ß¡¼¥ÈÌðß·¡Ù¤ÎÊÛÅö¤ò¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤ÎA.B.C-Z¤Î¶¶ËÜÎÉÎ¼¤È¤È¤â¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ß¡¼¥ÈÌðß·¤Î¤ªÊÛÅö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ëtimelesz¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimelesz project¡Ù¤Î·Î¸ÅÃæ¤Ë¡¢¸õÊäÀ¸¤ò·ãÎå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö²¿²ó¤«ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡STARTO¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ë²ÚÊÛÅö¡£º£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ß¡¼¥ÈÌðß·¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥¶¥ï¥ß¡¼¥È¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢
¡Ö¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¿²ó¤«ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£'21Ç¯¤ÎÉñÂæ¡ØBirdland¡Ù¤Ç¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤¬SNS¤Ç¤½¤Î¾ðÊó¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÊÛÅö¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¼êº¢¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢2,000±ß¤«¤é¤ÈÄ¶¥ê¥Ã¥Á¡£
¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢ËèÆü¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¼êÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤âÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ç¤¹¡×¡Ê¥ä¥¶¥ï¥ß¡¼¥ÈÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤òËº¤ì¤Ê¤¤¾åÅÄ¤À¤¬¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤â¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È·»µ®È©¡É¤Ê¾åÅÄ¤µ¤ó¡£·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡ÈÃ¯¤«¤ªÊ¢¤¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¡É¤È¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡20Âå¤Î¤³¤í¤Ï°ìÉ¤Ïµ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¾åÅÄ¤À¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Îº³ºÙ¤ÊÊÑ²½¤â¸«Æ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤Á¡ºÙ¤Ê°ìÌÌ¤â¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢ÉñÂæ¸åÈ¾Àï¤âÁö¤êÂ³¤±¤ë¡½¡½¡£