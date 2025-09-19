¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¿³µÄ²ñ¤Ï18Æü¡¢°ú¤­¾å¤²³Û¤ò¡Ö78±ß¡×¤È¤·¡¢»þµë¡Ö1031±ß¡×¤Ë²þÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ú¤­¾å¤²³Û¤Ï²áµîºÇÂç¤Ç¡¢12·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¸½ºß953±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ²ñ¤Ïº£·î2Æü¡¢

¡Ö78±ß¡×°ú¤­¾å¤²¡Ö1031±ß¡×¤È¤¹¤ë¤è¤¦Ä¹ºêÏ«Æ¯¶É¤ËÅú¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

17Æü¤Þ¤Ç°ÛµÄ¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ë°ú¤­¾å¤²¡×¤È¡ÖÁá´ü¤ÎÈ¯¸ú¡×¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

18Æü¤Î¿³µÄ²ñ¤Ç¤ÏºÆ¤ÓµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¿³µÄ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ°ÛµÄ¤òµÑ²¼¤·¡¢¡Ö1031±ß¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ú¤­¾å¤²³Û¤Ï²áµîºÇÂç¤Ç¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£

¿·¤¿¤ÊºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡¢12·î1Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£