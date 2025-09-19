9/22¹ð¼¨¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª ´ôÉì¸©Ï¢¤¬¸©Æâ3Ëü¿Í¤ÎÅÞ°÷Åù¤ËÁ÷¤ëÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î½àÈ÷ ±ýÉü¥Ï¥¬¥¤Ç¹ð¼¨Æü¤ËÈ¯Á÷
¡¡9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£´ôÉì¸©Ï¢¤Ç¤âÅêÉ¼ÍÑ»æÈ¯Á÷¤Î½àÈ÷¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ´ôÉì¸©Ï¢¤Î½÷À¶É¤ÎÅÞ°÷¤ä¹ñ²ñµÄ²ñ¤ÎÈë½ñ¤é¤ª¤è¤½50¿Í¤¬19Æü¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤È¤Ê¤ë±ýÉü¥Ï¥¬¥¤Ë°¸Ì¾¤Î¥·ー¥ë¤òÅ½¤ëºî¶È¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¬¥¤Ï¹ð¼¨¤ÎÆü¤Ë¸©Æâ¤Î3Ëü¿Í¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë°¸¤Æ¤ÆÈ¯Á÷¤·¡¢10·î4Æü¤Î³«É¼¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ØÄê¤ÎÍ¹ÊØ¶É¤ËÃå¤¯¤è¤¦ÊÖ¿®¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©Æâ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¸º¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ï¥¬¥¤ÎÈ¯Á÷¤ÏÁ°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤è¤ê¤ª¤è¤½6000Ëç¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£