¡ÖÁ´À¹¤ò¶Ë¤á¤ë¼ÔÆ±»Î¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡×ÆüËÜ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼°æ¾å¾°Ìï¤¬ÌµÇÔ¥Ô¥«¥½¤È·ãÆÍ¡¡ÃæÃ«½á¿Í¤â¿·³¬µé¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¥µ¥¦¥¸½é¿Ø¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÃíÌÜ¡×

¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀï¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿°æ¾å¤Ï¥Ô¥«¥½Áê¼ê¤Ë¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡12·î27Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ç¤Î¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡Ö¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Î³«ºÅ¤¬Àµ¼°·èÄê¤·¤¿¡£¹ñ²ÈÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¸ä³ÚÄ£¤Î¥È¥¥¥ë¥¡¦¥¢¥ë¥·¥§¥¤¥¯Ä¹´±¤¬9·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤È¤È¤â¤ËÂÐÀï¥«¡¼¥É¤âÈ¯É½¡£¥á¥¤¥ó¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î´éÌÌ¤ò¥Ò¥Ã¥È¡ª °æ¾å¾°Ìï¤ÎÞÕ¿È¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡°æ¾å¤ÏWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢WBC¤ÈIBF¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ÎÊÖ¾å¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæÃ«½á¿Í(M.T¡Ë¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯(BMB)¡¢Äé½ÙÅÍ¡¢ÄéÎïÅÍ¡Ê¶¦¤Ë»ÖÀ®¡ËÅù¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢Âç²ñ³«ºÅ¤ä³Æ¼ï¥«¡¼¥É¤Ï±½¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÀµ¼°È¯É½¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¶½¹Ô¡£°æ¾å¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¹ë²Ú¥«¡¼¥É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î´é¿¨¤ì¤Ë¤Ï³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡ØCLUTCHPOINTS¡Ù¤â9·î18Æü¡¢Âç²ñ¤Î³µÍ×¤òÅÁ¤¨¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ÇÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¤ä¤Ï¤ê¥á¥¤¥ó¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤ÎÂ¸ºß¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌµÇÔ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀäÂÐ²¦¼Ô¡¢¥Ê¥ª¥ä¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¡Ê31Àï31¾¡27KO¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Î¥µ¥¦¥¸½é¿Ø¤Ï¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö32¾¡0ÇÔ1Ê¬¤È¤¤¤¦ÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥Ô¥«¥½¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤Ë¤â¶½Ì£¿¼¤¤Ä©Àï¼Ô¡£¤³¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Á´À¹¤ò¶Ë¤á¤ë¼ÔÆ±»Î¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤Ë°æ¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæÃ«¤Î½Ð¾ì¤Ë¤â´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ê¥«¥¿¥Ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬Ä¹¤é¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¤ÎÌ´ÂÐ·è¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½Ð¾ìÁª¼ê¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸Ä¡¹¤Î¾¡Íø¤òÄ¶¤¨¡¢Êì¹ñ¤¬À¤³¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÉñÂæ¤À¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥Ê¥ª¥ä¡¦¥¤¥Î¥¦¥¨¤È¤¤¤¦¡¢µ»½Ñ¡¦ÇË²õÎÏ¡¦¾¡¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ê¥ä¥É¤ÎÅß¤Îº×Åµ¤Ï2025Ç¯¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÌë¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¡¢ÃæÃ«Åù¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬½¸¤¦¤È¤¤¤¦¡¢Îà¤ò¸«¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¤Î»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÂçÉñÂæ¤Ç¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡È¥µ¥à¥é¥¤¡ÉÃ£¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë°ìÌë¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
