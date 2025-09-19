¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤Ï¡ÖÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡×Àé²ìÞæÂç¤¬3A¤Ç4²óÅÓÃæ6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡Ä¥á¥Ã¥Ä»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ¡Ö¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤13Áª¼ê¤òÁª¤Ö¡×
Àé²ì¤Î¾õÂÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¸þ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î18Æü¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¤Ï¡¢»±²¼3A¥·¥é¥¥å¡¼¥¹¤ÎÅ¨ÃÏ¥ê¡¼¥Ï¥¤¥Ð¥ì¡¼Àï¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¸å2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢3²ó2/3¤ò6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢4»°¿¶2»Í»àµå¤Ç¹ßÈÄ¡£¥Á¡¼¥à¤¬2-8¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢±¦ÂÀÂÜ¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿7·î11Æü¡ÊÆ±12Æü¡Ë°Ê¹ß¡¢ÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Ï¡¢½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºã¤¨¤ï¤¿¤ë¡È¥´¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¡É¡¡ÊÆÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤â·ã¾Þ¤·¤¿Àé²ìÞæÂç¤Î°µ´¬Ã¥»°¿¶¥·¥ç¡¼
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢3²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢4²ó¤Ë°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢°ì»à¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þ¥¨¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÆóÎÝÂÇ¤ò¸¥¾å¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆó»à¤«¤éË½Åê¡¢ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç·×3¼ºÅÀ¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢¸åÂ³Åê¼ê¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç·×4¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3A¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.66¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡ØSNY¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ã¥Ä¤òÎ¨¤¤¤ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Î»î¹çÁ°¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÀé²ì¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤ò¡ÖÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¡¢10·î¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë13Áª¼ê¤òÁª¤Ö¤Ä¤â¤ê¤À¡£ÅöÌÌ¤Ï¤¢¤È10»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¿Ë¤ÇÎ×¤à¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Î3A¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤Ï¡¢6²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀé²ì¡£¤³¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Íµå¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¡¢Á´¤Æ¤Îµå¼ï¤ò¶î»È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º½éµå¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯·ë²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Â³¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀµÇ°¾ì¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀé²ì¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥á¥ó¥É¡¼¥µ´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤Î¤«¡£»Ø´ø´±¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]