JFA¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌóÄù·ë¡ªÁ°²óWÇÕ¤Ç¤ÏÆüËÜ¤È¥Ù¥¹¥È16¤ÇÂÐÀï
ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½Ð¾ì¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤Ç·è¤á¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë´Ø¤¹¤ë±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶¯²½¡¦È¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
JFA¤Ï17Æü¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÅÔÆâ¤ÎJFA¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´°õ¼°¤Ë¤Ï¡¢JFA¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡¢ÅòÀîÏÂÇ·ÀìÌ³Íý»ö¡¢±Æ»³²í±Êµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤é¤¬½ÐÀÊ¡£¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤«¤é¤Ï¥Þ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á²ñÄ¹¤È¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ú¡¦¥×¥ì¥Æ¥£¥³¥µTD¡Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
JFA¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¾¶¨²ñ¤Ïº£¸å5Ç¯´Ö¡¢²¼µ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¡¢¿ÍÅª¸òÎ®¤Ê¤É¤Î¶¨Äê¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¦ÂåÉ½¡¦°éÀ®Ç¯Âå¸òÎ®
¡¦»ØÆ³¼Ô¤Î¸òÎ®
¡¦»öÌ³¶É¡¢Ìò°÷´Ö¤Î¸òÎ®
¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×¡¢ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ¸«¸ò´¹
¡¦»î¹ç±¿±Ä´ØÏ¢
¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Á°²ó¤Î2022Ç¯WÇÕ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬PKÀï¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¡£
Æ±¹ñ¤ÏÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤¿¸å¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ËÇÔ¤ì¤ÆÇÔÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤â3°Ì·èÄêÀï¤Ç¥â¥í¥Ã¥³¤Ë¾¡Íø¤·¤ÆÁ°²óÂç²ñ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÁÈ¿¥Åª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÌö¿Ê¤·¤¿Æ±¹ñÂåÉ½¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎØ¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÆüËÜÂåÉ½¤â»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Î°éÀ®¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¡£°éÀ®Ç¯Âå¤Î¸òÎ®¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¬È©¤ÇÀ¤³¦¤ò´¶¤¸¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤¬À¸¤ó¤À¸½Ìò¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡×¥Ù¥¹¥È11¤òÁª¤ó¤À¤é¤¹¤´¤«¤Ã¤¿
¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È4°Ê¾å¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿²¤½£¤Î¶¯¹ë¹ñ¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÃÎ¸«¤òµÛ¼ý¤·¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î·ÑÂ³¤·¤¿¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£