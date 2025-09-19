°¤Éô´²¼ç±é¡ßÅìÌî·½¸ã¸¶ºî¤Ë¤è¤ë¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¿·»²¼Ô¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦¥¼¥í¡ª¡ÖÀÖ¤¤»Ø¡Á¡Ø¿·»²¼Ô¡Ù²Ã²ì¶³°ìÏººÆ¤Ó¡ª¡×
ÅìÌî·½¸ã¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢°¤Éô´²¤Î¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¿·»²¼Ô¡×(2010Ç¯ÊüÁ÷)¡£¼ç¿Í¸ø¤Î·º»ö¡¦²Ã²ì¶³°ìÏº¤¬ÆüËÜ¶¶¿Í·ÁÄ®¤Çµ¯¤³¤ë»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¡¢¾Úµò¤ò½¸¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¸ÀÆ°¤Ë±£¤µ¤ì¤¿"±³"¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯¤È¤¤¤¦¡¢Â¾¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹ÆâÍÆ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
²Ã²ì¤ò±é¤¸¤¿°¤Éô¤Î±éµ»¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤ò¿¶¤ê¤Þ¤ï¤¹¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ö¤ê¤ò¼«Á³¤Ë±é¤¸¤¿¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¿¼¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦·è¤á¥»¥ê¥Õ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î¸ÀÆ°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤È¾¯¤·°ã¤¦¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Á¡ºÙ¤Ê±éµ»¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Î¸å¡¢2011Ç¯¤Ë¿·½Õ¥É¥é¥ÞÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÀÖ¤¤»Ø¡Á¡Ø¿·»²¼Ô¡Ù²Ã²ì¶³°ìÏººÆ¤Ó¡ª¡×¡£ËÜºî¤Ï²Ã²ì¤¬¿Í·ÁÄ®¤ËÉëÇ¤¤¹¤ëÁ°¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤è¤ê2Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï"¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦¥¼¥í"¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°¤Éô¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²Ã²ì¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£²Ã²ì¶³°ìÏº¤ÎÆÃÄ§¤ò°¤Éô´²¤¬½¨°ï¤Ê±éµ»¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¸½
»ö·ï¤Ï¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î²ÈÄí¡¦Á°¸¶²È¤Çµ¯¤³¤ë¡£ºÊ¡¦È¬½Å»Ò(À¾ÅÄ¾°Èþ)¤«¤éÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿É×¡¦¾¼É×(¿ùËÜÅ¯ÂÀ)¤¬µÞ¤¤¤Ç²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢Äí¤Ë¾¯½÷¤Î°äÂÎ¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¸¶²È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¿´¤òÊÄ¤¶¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¡¦Ä¾Ì¦¤È¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦¾¼É×¤ÎÊì¡¦À¯·Ã¤¬°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¬½Å»Ò¤ÎÏÃ¤Ç¤ÏÄ¾Ì¦¤¬¾¯½÷¤ò»¦³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Â©»Ò¤ò¤«¤Ð¤¦¤¿¤á¤Ë¾¼É×¤¬°ä´þ¤·¤¿°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï»ö·ï¤ò±£ÊÃ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¸¶²È¤È¡¢ÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤ë²Ã²ì¤Î2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÁÜºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ²Ã²ì¤¬ºÇ½é¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°¸¶²È¤ÎÄí¤À¡£·Ù»¡¤ÎË¬Ìä¤ò¼õ¤±¤¿¾¼É×¤¬¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤Æ¤ß¤ë¤¬¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤¢¤¿¤ê¤ò¸«²ó¤¹¤È¡¢Äí¤Ç²Ã²ì¤¬ÀÅ¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Ã²ì¤ÏÁê¼ê¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤â¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï·òºß¤À¡£
ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë²áÄø¤Ç¤â¡¢À¯·Ã¤¬·³¼ê¤ò¤Ï¤á¤¿¼ê¤ò¹¤²¤¿»þ¤ËÆÍÁ³É½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤¿Å¥¤ÎÏÃ¤ò¾¼É×¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÃµ¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ºÙ¤«¤¤±éµ»¤ÇÁÜºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤ò»ëÄ°¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£²Ã²ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬ÁÜºº¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¿äÂ¬¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤ë³Ú¤·¤µ¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï½½Ê¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î°¤Éô¤ÎÇ®±é¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡ª
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²Ã²ì¶³°ìÏº¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢Èà¤Î·º»ö¤È¤·¤Æ¤Î¿®¾ò¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£Êª¸ì¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ·º»ö¤À¤Ã¤¿²Ã²ì¤ÎÉã¡¦Î´Àµ(»³ºêÅØ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡ÖÎ©¤µ¤¡×)¤âÅÐ¾ì¤·¡¢²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç²Ã²ì¤Î½¾Äï¤Î·º»ö¡¦¾¾µÜæûÊ¿(¹ÂÃ¼½ßÊ¿)¤Ë¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿¤«¤ÏÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤ò¡¢µß¤Ã¤¿¤«¤À¡×
¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤ß¤äÈá¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë´Ø·¸¼Ô¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁÜºº¤¹¤ë¡£¶²¤é¤¯¤ÏÉã¤ÈÆ±¤¸¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò²Ã²ì¤¬¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¿ï½ê¤Ë¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢²Ã²ì¤ÏÁ°¸¶²È¤ËÁÀ¤¤¤ò¹Ê¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢Ê¹¤¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÁ°¸¶²È¤ËÊÑ¤Ê±½¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Á°¸¶²È¤Î¿Í¡¹¤ò»×¤¤¤ä¤ê¡¢"¿¿¼Â¤Ï¼èÄ´¼¼¤Ç¶¯°ú¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤"¤È¡¢¾¯¤·°¥½¥¤Îº®¤¸¤Ã¤¿¡¢¤·¤«¤·³Î¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î"±³"¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤¿»þ¤Î¡¢²Ã²ì¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢²Ã²ì¤¬»ö·ï¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¶¯¤¯¶»¤òÂÇ¤Ä¤·¡¢¤½¤ì¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢°¤Éô¤ÎÇ®±é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤í¤¦¡£
ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤Éô¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖÁ´¤¯¿·¤¿¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²Ã²ì¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òºî¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÜºî¤Ï¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤è¤ê¤â¡¢²Ã²ì¶³°ìÏº¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¿Í´ÖÌ£¤¬¤è¤ê¿¼¤¯Ì£¤ï¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡áËÙ¿µÆóÏº
ÀÖ¤¤»Ø¡Á¡Ö¿·»²¼Ô¡×²Ã²ì¶³°ìÏººÆ¤Ó¡ª
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)10:10¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§±Ç²è¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹