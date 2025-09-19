¥Ý¥±¥â¥ó¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×ÊÔÊüÁ÷¤Ø¡ª¥¿¥í¡õ¥«¥¥Ä¥Ð¥¿ÅÐ¾ì¡¡PV¸ø³«¤Ç¥Þ¥Á¥¨¡¼¥ëÌò¤Ïµ×ÌîÈþºé¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º»Õ¾¢Ìò¤ÏÅÄÃæÀµÉ§
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¡Ê¸ø¼°Î¬¾Î¡§¥¢¥Ë¥Ý¥±¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï Ëè½µ¶âÍË ¸å6¡§55¡Á¡Ë¤¬¡¢10·î31Æü¤è¤ê¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Á¥¨¡¼¥ëÌò¤òµ×ÌîÈþºé¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º»Õ¾¢Ìò¤òÅÄÃæÀµÉ§¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥³¡¢¥í¥¤¡¢¥É¥Ã¥È¡¢¥¦¥ë¥È¤¬¡¢²«¿§¤¤¥á¥¬¥ë¥«¥ê¥ª¤ä¥á¥¬¥«¥¤¥ê¥å¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¥¿¥í¡õ¥«¥¥Ä¥Ð¥¿ÅÐ¾ì¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¿·¾Ï¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È ¥¼¥í¤ÎÈëÊõ¡Ù¡Ö¸åÊÔ¡¦Íõ¤Î±ßÈ×¡×¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ö¥ë¥Ù¥ê¡¼¥°»ÍÅ·²¦¤Î¥¿¥í¡¢¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤Î»Ñ¤¬¡£ËÜÆü19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼³Ø±à¤Ç½¤¹Ô¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¥ê¥³¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßµï¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥É¤Î¡¢°ÕÌ£¿¼¤Ê¸å¤í»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¤ÏºÆ¤Ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥Ü¥ë¥Æ¥Ã¥«¡¼¥º¤Î¤â¤È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡©¿·¤¿¤Ê½¤¹Ô¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¥ê¥³¤¿¤Á¤Î¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×ÊÔ¤ÎºÇ¿·PV¤â¸ø³«¡£±ÇÁüÆâ¤Ë¤Ï¡¢½¤¹Ô¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼³Ø±à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Î»Ñ¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥¢¥Î¹»Ä¹¤ä¡¢ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥í¡¢¥«¥¥Ä¥Ð¥¿¤Î»Ñ¤â¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼³Ø±à¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ð¥È¥ë¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÊª¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×ÊÔ¤ÎÁ°¤Ë¡¢10·î10Æü¤«¤é3½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¥á¥¬ÆÃÊÌÊÔ¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡§¥á¥¬¥·¥ó¥«¡×¤ÎºÇ¿·PV¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥Þ¥Á¥¨¡¼¥ëÌò¡¦µ×ÌîÈþºé¡Û
¡¡¥Þ¥Á¥¨¡¼¥ë¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢µ×ÌîÈþºé¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥Ý¥±¥â¥ó¤ò´Ñ¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦¶ì¤·¤µ¤òÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ÎÏ¢Â³¤ò¡¢´®Ç½¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡Ä¡ª»ä¤¬10ºÐ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤Ç¤ª¼Çµï¤·¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤¿¡¢¤ª¼Çµï¤¹¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎºÇÃæ¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤é¤Þ¤¿´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥Þ¥è¥Í¡¼¥º»Õ¾¢Ìò¡¦ÅÄÃæÀµÉ§¤µ¤ó¡Û
¡¡¸ãÇÚ¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º»Õ¾¢¡ª¥á¥¬¥·¥ó¥«½¤¹Ô¤Î¥í¥¤¤È¥¦¥ë¥È¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¥ª¥¸¤µ¤ó¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê2¿Í¤Ï¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë½¤¹Ô¤ËÎå¤à¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤«¥Á¥°¥Ï¥°¡£¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¥á¥¬¥·¥ó¥«½¤¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯À®Ä¹Êª¸ì¤¸¤ã¡£º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ì¡ª
