±óÆ£ÍºÌï¡¡¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿À¤Ï¡Ö±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¡×¸ø³«½éÆü·Þ¤¨¤¿¼ç±é±Ç²è¡ÖÃË¿À¡×¡¡¥Ò¥Ã¥È¿ÀÍê¤ß
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£ÍºÌï¡Ê38¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÃË¿À¡×¡Ê´ÆÆÄ°æ¾å²íµ®¡Ë¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡·úÃÛ¸½¾ì¤Ë¤Ç¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê·ê¤Î±ü¤ËÀø¤à¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¯¥Û¥é¡¼¡£²Î¼ê¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¡Ê28¡Ë¤é¶¦±é¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤Î¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¿À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤ë¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ±Ç²è¤Ï»Å»ö¤Ë¤â»äÀ¸³è¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö¿ÀÍÍ¤Ï±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¡Ö±Ç²è¤Î¿ÀÍÍ¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¿ÍÀ¸Á´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡È¿À¡É¤Ë¡Ö¤³¤Î¡ØÃË¿À¡Ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤ÆÄº¤±¤¿¤é¡×¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤¿¡£