¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬À¯ºö¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢»Ê²ñ¤Î²«ÀîÅÄ¿Î»Ö½°±¡µÄ°÷¤¬¼ÁÌä¤·¤è¤¦¤Èµó¼ê¤·¤¿µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´é¤¬Ç»¤¤Êý¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²«ÀîÅÄ»á¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å³«¤«¤ì¤¿¹â»Ô»á¤ÎÁíºÛÁª½ÐÇÏ²ñ¸«¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿²«ÀîÅÄ¿Î»Ö½°±¡µÄ°÷¤Î¿Ê¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤¬2ÅÙÃí°Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²«ÀîÅÄ»á
¡Ö´é¤¬Ç»¤¤Êý¡×
¹â»Ô»á
¡Ö´é¤¬Ç»¤¤¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤¦¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×
»Ê²ñ¤Î²«ÀîÅÄ»á¤Ï¼¡¤Î¼ÁÌä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ä
²«ÀîÅÄ»á
¡Ö¼êÁ°¤Î´é¤¬´é¤¬Çò¤¤¡ÄÇ»¤¯¤Ê¤¤Êý¡×
¹â»Ô»á
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ä¡×
²«ÀîÅÄ»á¤Ï²ñ¸«½ªÎ»¸å¡¢¹ñ²ñÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²«ÀîÅÄ¿Î»Ö ½°±¡µÄ°÷
¡ÖËÜÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤Çµ¼Ô¤Î¿ôÌ¾¤ÎÊý¤ò»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²«ÀîÅÄ»á¤Ï¤³¤¦ÄÄ¼Õ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£¸å¤Ï¸«¤Æ¤ëÊý¤¬ÉÔ²÷¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£