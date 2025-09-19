´Ú¹ñ³°ÁêCPTPP²ÃÆþ¤á¤°¤ê¡ÖÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤ÏÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö·üÇ°²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÀ©¸Â²ò¤«¤º¡×
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ëÆüËÜ¼çÆ³¤Î·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡ÖCPTPP¡×¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò¤á¤°¤êìä¸²³°Áê¤Ï19Æü¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤Ï¶¨Äê²ÃÆþ¤Ë¸þ¤±¤¿ÁèÅÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ïìä³°Áê¤¬19Æü¥½¥¦¥ë¤Ç³«¤¤¤¿³°¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤ÇÍ¢½Ð¸º¾¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£·î3Æü¼«Í³ËÇ°×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÂ¿¹ñ´Ö¶¨Äê¤Ç¤¢¤ëCPTPP¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅªµÚ¤ÓÀè¿ÊÅª¤Ê¶¨Äê¡Ë¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¶¨Äê²ÃÆþ¤Ë¤ÏÄùÌó¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï´Ú¹ñ¤¬Â³¤±¤ëÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþµ¬À©¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æìä³°Áê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÈÉ¬Í×¤Ê¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Á¼ÃÖ¤ÎÅ±ÇÑ¤Ï²ÃÆþ¤Î¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤ËÈ¼¤¤Ê¡Åç¸©¤Ê¤É8¸©¤Î¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¤¤¤Þ¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ìä³°Áê¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤¬»ý¤Ä¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¿å»ºÊª¤Ø¤Î·üÇ°¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÀ©¸Â¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£