¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í½÷²¦¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢À¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤â¤Î¤Þ¤Í¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÀèÇÚ¡¦¹õÌøÅ°»Ò¡Ê£¹£²¡Ë¤¬¼«Âð¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£°Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤Î¤³¤È¡£¹õÌø¤¬¡Ö¡ÊÄ«¡Ë£±£±»þ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤Î£±£±»þ¤Ë¤ªµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡££²¿Í¤ÏÏÃ¤¬¿Ô¤¤º£±£²»þ´Ö¤â¥È¡¼¥¯¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÏÅÚÍËÆü¤À¤Ã¤¿¡£Ìë£¹»þ¤´¤í¡¢À¶¿å¤¬¡ÖÅÚÍËÆü¤Î£¹»þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤â¡ÊÌÌÇò¤¤ÈÖÁÈ¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤¢¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤è¡£¡Ø¤Õ¤·¤®È¯¸«¡ª¡Ù¡×¡££±£¹£¸£¶Ç¯¤«¤éºòÇ¯¤Þ¤Ç¹õÌø¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼²òÅú¼Ô¤òÌ³¤á¤¿¡¢£Ô£Â£Ó¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ÖÀ¤³¦¡¦¤Õ¤·¤®È¯¸«¡ª¡×¤ò´«¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹õÌø¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ê¥¯¥¤¥º¤Ë¡ËÅú¤¨¤Æ¤ó¤Î¤½¤¤¤Ç¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡£¡ØÅö¤¿¤Ã¤¿¤ï¡Ù¡Ê¤Ã¤Æ¡Ë¡£¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£¿©»ö¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿À¶¿å¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤óÃý¤ë¤·¤É¤ó¤É¤ó¿©¤Ù¤ë¤ó¤ÇÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¡£²¿½Ð¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¹õÌø¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹õÌø¤Ð¤«¤ê¤«¡¢À¶¿å¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À·Ý¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤äÄØµ´ÅÛ¤È¤ÏÃçÎÉ¤·¤À¤½¤¦¡£Âçµ×ÊÝ¤¬Âº·É¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢À¶¿å¤ò¡Ö¥Ö¥¹Â¼¤ÎÂ¼Ä¹¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡¤ä¤Ï¤êÀ¶¿å¤ò·É°¦¤¹¤ë¶âÍË£Í£Ã¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤®¤ì¤¤¤Ê½÷·Ý¿Í½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡ÊÂ¼¤Î¡ËÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢À¶¿å¤Ï¡Ö¥¢¥¿¥·¡¢¥Ö¥¹Â¼¤ÎÂ¼Ä¹¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡ØÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡Ê¸À¤¦¤Î¤Ï¡ËºÇÄã¤À¤è¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£