¡Ö¥á¥¿¡×¤¬¡Ö¥ì¥¤¥Ð¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ªÆÈ¼«AIÅëºÜ¿··¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ÇÎÁÍý¤Îºî¤êÊý¤äÆ»°ÆÆâ¤â¡¡²Á³Ê¤ÏÌó11Ëü8000±ß¥¢¥á¥ê¥«¤Ç30Æü¤«¤éÈÎÇä
¥¢¥á¥ê¥«ITÂç¼ê¥á¥¿¤¬¡¢AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥á¥¬¥Í·¿¤ÎÃ¼Ëö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡Ö¥ì¥¤¥Ð¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤¹¡£
¥á¥¿ ¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¡§
¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ï¡Ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¤è¤ê¸¤¯¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò±ß³ê¤Ë¤·¡¢µ²±¤ä´¶³Ð¤òÊä¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥á¥¿¤Ï17Æü¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¥«¥á¥é¤È¥Þ¥¤¥¯¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤¿¿··¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¡Ö¥á¥¿¡¦¥ì¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¦¤Î¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ï±ÇÁü¤òÅê±Æ¤¹¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AI¡Ö¥á¥¿AI¡×¤ËÎÁÍý¤Îºî¤êÊý¤äÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎÆ»½ç¤Ê¤É¤ò²»À¼¤Ç¿Ò¤Í¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÃÏ¿Þ¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ê¼ó¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Ç»ØÀè¤ÎÆ°¤¤ò´¶ÃÎ¤·¤ÆÃ¼Ëö¤òÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Î²Á³Ê¤Ï799¥É¥ë¡¢Ìó11Ëü8000±ß¤«¤é¤Ç¡¢9·î30Æü¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£