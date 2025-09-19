¼èÁÈ¸å¡¢½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤ÎË­¾ºÎ¶

¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢²£¹ËË­¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬ËëÆâ²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤ò²¼¼êÅê¤²¤ÇÂà¤±¤ÆÌµ½ý¤Î£¶Ï¢¾¡¡£ËëÆâÍ£°ì¤ÎÌµÇÔ¤ò¥­¡¼¥×¤·¤¿¼èÁÈ¸å¤Ë¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê°ìÆü°ìÈÖ¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï¡¢º¸Â­¿Æ»Ø¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤êÅÓÃæµÙ¾ì¡£¿·²£¹Ë¤«¤é¤Î£³¾ì½ê¤Ç³§¶Ð¤Ï£±ÅÙ¤Î¤ß¡£¾ì½êÁ°¤Î£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»þÄÅÉ÷°ìÌç¤ÎÏ¢¹ç·Î¸Å¤Ç¹ø¤òÉé½ý¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ëþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÃæ¤ÇÅÚÉ¶¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£¾ì½ê¤Ï½éÆü¤«¤éÌµÇÔ¤ò¥­¡¼¥×¤·¡¢£µÆüÌÜ¤Ë¤Ï²áµî£³¾¡£µÇÔ¤È¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ËëÆâÇ®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç²÷¾¡¡£­à¹Ë¤Î°ÕÃÏ­á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¼èÁÈÁ°¤Ë»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë°°Ë­¡Ë¤Ï¡ÖºòÆü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢Î®¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£¹ø¤Î¾õÂÖ¡©¡¡Âç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡ÊÄ«·Î¸Å¤Ç¹ø¤òÃæ¿´¤Ë¡Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¡£ÄË¤¯¤¿¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤½¤í¤½¤í²£¹Ë¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢£·ÆüÌÜ¤ÏËëÆâÊ¿¸Í³¤¡Ê¶­Àî¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ë­¾ºÎ¶¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÌÀÆü¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£