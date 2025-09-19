¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Î¸½¿¦¡¦Â¼»³Âî»á¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ë¿äÁ¦Í×ÀÁ¡¡Ž¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤Î²ñÇÉ¤«¤é»Ù»ý¤òŽ£
ÍèÇ¯3·î¤Î¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¿¦¤ÎÂ¼»³Âî»á¤¬19Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¶âÂô»ÙÉô¤È»ÔµÄ²ñ²ñÇÉ¤Ë¿äÁ¦¤òÍ×ÀÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×
½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤«¤é9Æü¡£
Â¼»³»á¤¬ºÇ½é¤Ë¿äÁ¦¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤âÂ¼»³»á¤ò»Ù¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞ¶âÂô»ÙÉô¡£
¸½¿¦¤Î¶âÂô»ÔÄ¹¡¦Â¼»³ Âî »á¡§
¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤ª¤è¤Ó¶âÂô»ÔµÄ²ñ¤Î¼«Ì±²ñÇÉ¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤òÄº¤¤¿¤¯¡¢¿äÁ¦´ê¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¾®¿¹ÂîÏº»ÙÉôÄ¹¤Ë¡¢¿äÁ¦´ê¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÔÄ¹¤¬º£¸å¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¯ºö¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¼«Ì±ÅÞ¶âÂô»ÙÉô¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂ¾¤Ë½ÐÇÏ¤ÎÆ°¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¿äÁ¦¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤Ê¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¶âÂô»ÙÉô¡¦¾®¿¹ ÂîÏº »ÙÉôÄ¹¡§
¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¡¢¤À¤±¤ÉÊÌ¤Ë¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎºÇÂç²ñÇÉ¤Ç¤â¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤Ë¤â¿äÁ¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÇÉ¤Ç¤Ï½µÌÀ¤±¤Ë¤â½êÂ°µÄ°÷¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Áá´ü¤Ë¿äÁ¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Â¼»³»á¤ÏÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤ä²ñÇÉ¤Ë¤â¹¤¯¿äÁ¦¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¸½¿¦¤Î¶âÂô»ÔÄ¹¡¦Â¼»³ Âî »á¡§
¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤Î²ñÇÉ¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤¤¡¢¿äÁ¦¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ñÇÉ¤Î¿äÁ¦¤ò¡¢Äº¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¼»³»á¤Ï¡¢½µÌÀ¤±¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ¤Ë¿äÁ¦´ê¤òÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£