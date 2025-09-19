À¶¿å¥ß¥Á¥³¡¢Ã»Âç»þÂå¤Ë¶µ°é¼Â½¬·Ð¸³¤â¡Ö¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¹ðÇò¡¡¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ï¡Ä¡©
¥¿¥ì¥ó¥ÈÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¡Ê65¡Ë¤¬19Æü¡¢TOKYO MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡ÖÀ¶¿å¥ß¥Á¥³¤Î¿ÍÀ¸·êËä¤á¥¯¥¤¥º¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¶¿å¤Î·ÐÎò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Ã»Âç»þÂå¤ÎÊì¹»¤Ç¤Î¶µ°é¼Â½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Ã»Âç»þÂå¤ËÊì¹»¤Ç¶µ°é¼Â½¬¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦À¶¿å¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¡Ö¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£²ÊÌÜ¤Ï²ÈÄíÎÁ¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ÈÈïÉþ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¬¡¢ºÛË¥¤Ï¡Ö¶ì¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¡¢¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£ÎÁÍý¤Ï³ä¤È¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
MC¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¤«¤é¡Ö¤â¤·¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¶µ°é¼Â½¬¤Î»þ¡¢¼ø¶È¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë²»³Ú¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤¤¤Æ¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Ã¤Á¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
MC¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤«¤é¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢º£Æü¤ÏÆïÅÄ»ÞÎ¤»ÒÉ÷¤Ë¤ß¤½½Áºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼ø¶È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÆïÅÄ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤òÈäÏª¤·¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£