Èù¾Ð¤Þ¤·¤µ¢ª°ãÏÂ´¶¤Ø¡Ä¾®1Ì¼¤ÎÍ§¿Í¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²È¤Ë¤¯¤ë¡ÃÌ¼¤ÎÍ§Ã£¤ò½Ð¶Ø¤Ë¤·¤¿ÏÃ¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¾®1¤ÎÌ¼¡¦¤â¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦²ÌÊæ¡£ºÇ¶áÌ¼¤¬²È¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ªÍ§Ã£¡¦¤ß¤«¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ê»Ò¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ë¤¯¤ë¤¿¤Ó²È¤ÎÃæ¤ÇË½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ß¤«¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¼ç¿Í¸ø¡¦²ÌÊæ¤ÏÌÂ¤¤¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¡£
Äí¤Ä¤°ì¸Í·ú¤Æ¤Ç¤Î¹¬¤»¤ÊÆü¡¹
»ä¤Ï¡¢¤´¤¯¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿30Âå¤Î¼çÉØ¤Ç¤¹¡£É×¤ÎÍºÌé¤Ï¼«±Ä¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼«Âð¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÌ¼¡¢¤â¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÄíÉÕ¤¤Î°ì¸®²È¤Ç¡¢¤´¤¯Ê¿ÏÂ¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äí¤Ë¤Ï¡¢¤â¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë¿¢¤¨¤¿¥ß¥â¥¶¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ê¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¾®¤Ö¤ê¤Ê¥Ö¥é¥ó¥³¤¬Äß¤ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤â¤Ï¤è¤¯¤½¤³¤Ç¡¢¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂ¤ò½³¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²È¤Ï¡¢»ä¤ÈÍºÌé¤¬2¿Í¤ÇÌ´¤òÉÁ¤¤¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÁë¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¡¢¸¼´Ø¤Ë¾þ¤ëµ¨Àá¤Î²Ö¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î°¦¾ð¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥«ー¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¤·¤¿¡£Ä«¤Î¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤à¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢1Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò²º¤ä¤«¤Ë¹ð¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¤ÎÆ÷¤¤¡¢ÍºÌé¤Î¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤ë²»¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤â¤¬¿²¤Ü¤±´ã¤Ç¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤ª¤Ï¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë½Ö´Ö¡£¤½¤ó¤Ê¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊõÊª¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á°ì¤Ä¤À¤±Çº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·¸µµ¤¤¹¤®¤ë¡¢Ì¼¤ÎÍ§¤À¤Á
¤â¤â¤Ï¡¢¤´¶á½ê¤Ë½»¤à¤ß¤«¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤È¡¢¤È¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¡£Ç¯¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤â¥¯¥é¥¹¤â°ì½ï¡£³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Æó¿Í¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÊü¤ê½Ð¤·¡¢¤¹¤°¤ËÍ·¤Ó»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é»ä¤Î²È¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Î²È¤Ï¡¢¤³¤Î³¦·¨¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¹¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤âÄí¤â¡¢»Ò¶¡¤¬Í·¤Ö¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢ÍºÌé¤¬¤¤¤Ä¤â²È¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤´¶á½ê¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤Æ»Ò¶¡¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤ë¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¹â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ½é¤Ï¡¢»ä¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤â¤¬Í§Ã£¤È³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¡£ÍèµÒÍÑ¤ÎÃã²Û»Ò¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÇþÃã¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤À¤È¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Á¡¢¹¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê～¡ª¤ª²Û»Ò¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×
¤ß¤«¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¤Ïµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤â¤â¡¢Í§Ã£¤¬¼«Ê¬¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸Ø¤é¤·¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¶Á¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢»ä¤Î¿´¤Ë¤â²¹¤«¤¤¸÷¤¬Åô¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸÷¤Ï¼¡Âè¤Ë¡¢»ä¤ò¾Æ¤¾Ç¤¬¤¹¤è¤¦¤ÊÇ®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
²æ¤¬²È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡ÖÎ¯¤Þ¤ê¾ì¡×¤Ë¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ß¤«¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥Ô¥ó¥Ýー¥ó¡×¤È¸¼´Ø¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦Áû²»¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦»ä¤ÎÈèÊÀ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡¢¾®¤µ¤Ê·ÙÊó²»¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤â～¤â¤Á¤ã¤ó¡¢Í·¤Ü¡ª¡×
¤â¤â¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë»ä¤¬¡Ö¤Ïー¤¤¡×¤È¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ß¤«¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬Î©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÊì¿Æ¤Î»Ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î²È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ëÍÍ»Ò¤Ç²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤½¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤µ¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ»ä¤Î¿´¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¤ÎÉÔ°Â¤Ø¤ÈËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿―――¡£
¤¢¤È¤¬¤¡§Â¾¿Í¤Î»Ò¤À¤«¤éÇº¤à
¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Ï°ã¤¦¡Ö¤è¤½¤Î»Ò¡×¡£¤ï¤¬»Ò¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¼³Ý¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤è¤½¤Î»Ò¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¤½¤³¤Ç¤Î¶ìÇº¤Ë¿´¤¢¤¿¤ê¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤»Ò¤É¤âÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÇº¤ß¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤ËÊÔ½¸Éô¤¬ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÆâÍÆ¤äÉ½¸½¤òÊÑ¹¹¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
µ»öºîÀ®: kgrddm
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë