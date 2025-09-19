Ï¢ºÜ¡§¥¢¥Ê¥í¥°»þÂå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¿¤Á¡ÃVol. 61¡¡¥â¡¼¥¹
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥óÆâÇ³µ¡´Ø¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1886Ç¯¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤È¡¢¥´¥Ã¥È¥ê¡¼¥×¡¦¥À¥¤¥à¥é¡¼¤¬¡¢»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ñ¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¨¡¦¥ë¥Ð¥Ã¥½¡¼¥ë¤ä¥×¥¸¥ç¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥À¥¤¥à¥é¡¼¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¡¢Åö»þ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¾è¤êÊª¤Ë¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û19À¤µªËö¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿¡Ö¥â¡¼¥¹¡×¡Ê¼Ì¿¿11ÅÀ¡Ë
À¤³¦½é¤Î¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1894Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡Á¥ë¡¼¥¢¥ó´Ö127km¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿ÄêÀâ¤Ç¡¢¤³¤Î»þÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¼Â¤Ï¥É¡¦¥Ç¥£¥ª¥ó¤Î¾øµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Åë¾è¼Ô¤¬¤¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢Í¥¾¡¤Ï¥×¥¸¥ç¡¼¤È¥Ñ¥Ê¡¼¥ë¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤¬¤ï¤±¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊºÅ¤·¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Åö»þ¤Î¿·Ê¹¤ÎÈ¯¹ÔÉô¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±19À¤µªËö¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥â¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥â¡¼¥¹¼«¿È¤Ï¸µ¡¹ÅÅµ¤µ»»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢1874Ç¯¤Ë¼«¤é¤Î²ñ¼Ò¡¢Societe de l'Electricity et des Automobiles Mors¤òÁÏ¶È¤¹¤ë¡£ÅÅµ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËAutomobile¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢1889Ç¯¤Î¥Ñ¥êËü¹ñÇî¤Ë¤Ï¡¢Èà¤Î²ñ¼Ò¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¾øµ¤¼«Æ°¼Ö¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ1895Ç¯¤Ë¡¢½é¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤òÇ³¾Æ¤µ¤»¤ëÆâÇ³µ¡´Ø¤òÅëºÜ¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤ò³«È¯¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î¤ß¤¬¿åÎä¼°¤Î¶õÎäV4¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï»Ë¾å½é¤ÎV·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯¸å¤Î1897Ç¯7·î24Æü¡¢¥¨¥ß¡¼¥ë¤Ï¼«¿È¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç½é¤Î¥ì¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ê¡Á¥Ç¥£¥¨¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£À®ÀÓ¤Ï7°Ì¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¥â¡¼¥¹¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®ÀÓ¤È¡¢¼Ö¤ÎÀÇ½¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¡¢Åö»þ¤¹¤Ç¤Ë¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹³¦¤Ç¤ÏÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¨¡¦¥ë¥Ð¥Ã¥½¡¼¥ë¤È¡¢·ãÎõ¤ÊÄºÅÀÁè¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥â¡¼¥¹¤ÎÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÍ¥½¨¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1902Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿TypeZ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¡¢Â¾¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¥ê¡¼¥Õ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶õµ¤°µ¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥Ñ¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¡¢°Ï©¤Ç¤Î¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1903Ç¯¤Ë¤Ï¥É¡¼¥Õ¥£¥ó¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¶õµ¤Äñ¹³¤òºï¸º¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òÅêÆþ¡£³èÌö´ü´Ö¤ÏÃ»¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
20À¤µª½éÆ¬¤Î¥â¡¼¥¹¤È¥Ñ¥Ê¡¼¥ë¤ÎÁè¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÇÆ¸¢Áè¤¤¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤´¤È¤Ë¤½¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¾º¤·¡¢Æ±»þ¤Ë»ö¸Î¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ1903Ç¯¡¢¥Ñ¥ê¡Á¥Þ¥É¥ê¥Ã¥É¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥ë¥Î¡¼¡Ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¥ë¥Î¡¼¤òÀßÎ©¤·¤¿¥ë¥Î¡¼·»Äï¤Î°ì¿Í¡Ë¤ò´Þ¤à9¿Í¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥í¡¼¥É¡Ê°ìÈÌ¸øÆ»¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¡Ë¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿¥â¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇºâÀ¯Æñ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Ï¡¢1908Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿·ÐºÑ¶²¹²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÎ»à¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥â¡¼¥¹¤òÇã¼ý¡£¼ÒÌ¾¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥â¡¼¥¹¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿ÂçÈ¾¤Ï¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Î¥¿¥¤¥×A¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ1925Ç¯¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë¥·¥È¥í¥¨¥ó¤Î¹©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥â¡¼¥¹¤ÎÀ¸»º¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¥Ã¥½¥Ó¥¢¥ó¥³ÇîÊª´Û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥â¡¼¥¹¤Ï1922Ç¯¼°¤Î30hp 2seat Torpedo¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡£ÅëºÜ¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ¾4¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¤¥§¡¼¥ë¡¦¥Ê¥¤¥È¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ð¥ë¥Ö¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÂçÎÌ¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¾¦¶ÈÅª¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¸ù¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤Î¹ñ¤è¤ê¤â¤³¤Î¥Ê¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¥â¡¼¥¹¤Î¥Ê¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¹âµé¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¥ß¥Í¥ë¥Ð¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Í¥ë¥Ð¤Ï1908Ç¯¤Ë¥Ê¥¤¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ã¥½¥Ó¥¢¥ó¥³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥ì¥×¥ê¥«¤À¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£ÇîÊª´ÛÊÄ´Û¸å¡¢2013Ç¯¤Ë¥Ü¥Ê¥à¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢4Ëü8300¥æ¡¼¥í¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ê¸¡§ÃæÂ¼¹§¿Î¡¡¼Ì¿¿¡§T. Etoh
