¡¡£±£°¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡á£Ì£Ï£Ö£Å¡×¡¢¤ß¤ê¤Ë¤ã¤³¤ÈÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¤¬£±£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£Åß¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë°ìËç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Á¤é¤ß¤»¡¡º£µ¨¤â²Ä°¦¤¤¥³¡¼¥È¡¢Âô»³ºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤¤¤Á¤ª¤·¤Î¤³¤ì¤Ò¤ÈÂÀè¤ËºÜ¤»¤Á¤ã¤¦¡Á¡¡´Å¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¥Ô¥ó¥¯¤È¾åÉÊ²Ä°¦¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¡Á¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯´ðÄ´¤Î¥³¡¼¥È¤È¥Û¥ï¥¤¥È´ðÄ´¤Î¥³¡¼¥È¤Î£²¼ïÎà¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¥Æ¥£¥Ú¥Ã¥È¤Ï¥ê¥Ü¥óÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¡º£Ç¯¤Ï¥Õ¥ì¥¢¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ£³£¶£°¡ëÀ¹¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¤ªÂµ¥Õ¥¡¡¼¤â³°¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤éåºÎï¤á¤Ë¤âÃå¤é¤ì¤ë¤è¡¡½÷¤Î»Ò¤ß¤ó¤Ê¡¢¤³¤ì¤Ç¤³¤ÎÅß¤âÌµÁÐ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥³¡¼¥È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤ªÍÎÉþºî¤ëÅ·ºÍ¤À¤è¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ªÉ±ÍÍ¤À¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¤À¤±¤É¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¤ªÉ±ÍÍ´¶¶¯¤¯¤Æ¤¹¤¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤óº£Ç¯¤ÎÅß¤ÏÃå¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤ß¤ê¤Ë¤ã¤Ë¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£