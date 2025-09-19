Ìó297Ëü±ß¤«¤é¡ª ¥È¥è¥¿»Â¿·¡Ö¡È7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥óSUV¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¥é¥¤¥Ð¥ëÉÔºß¤Î¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤â¡ª¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼µé¡ÈºÇÄãÃÏ¾å¹â¡È¡×¤Ç3Îó¥·¡¼¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¡È¿·¶ÃÏ¡ÉÀÚ¤êÂó¤¯¡Ö¥ô¥§¥í¥º¡×ÅìÆî¥¢¥¸¥¢»ÅÍÍ¤È¤Ï¡ª
Ìó297Ëü±ß¡ª ¥È¥è¥¿»Â¿·¡Ö¡È7¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥Ð¥óSUV¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö¥ô¥§¥í¥º¡×¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿3Îó¥·¡¼¥È7¿Í¾è¤ê¤Î¾®·¿MPV¤Ç¡¢SUVÉ÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡È¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤«¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö»Â¿·¥ß¥Ë¥Ð¥óSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê51Ëç¡Ë
¡¡¥ô¥§¥í¥º¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ä¥¿¥¤¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÅÐ¾ì¤Ï2011Ç¯¤Ç¡¢Åö½é¤Ï¥È¥è¥¿¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥¶¡×¤Î¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤òµ¡¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤«¤ÄSUV´ó¤ê¤ÎÀ³Ê¤ò»ý¤Ä1Âæ¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ô¥§¥í¥º¤Î¸½¹Ô·¿¤Ï¡¢¼ÂÍÑÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡È¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¯¥í¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4475mm¡ßÁ´Éý1750mm¡ßÁ´¹â1700mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2750mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â¤ÏSUV¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤ë205mm¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¡¤³¤Î¹â¤µ¤Ï¥¹¥º¥¤ÎËÜ³Ê»Í¶î¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤ÈÊÂ¤Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢Ì¤ÊÞÁõÏ©¤äÃÊº¹¤ÎÂ¿¤¤Æ»Ï©´Ä¶¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥°¥ê¥ë¤ÈÇö·¿LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¡È¥¿¥Õ´é¡É¤¬ÆÃÄ§¡£
¡¡¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¤ä¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥ÈÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢SUV¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ê¥¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢º¸±¦¤Î¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤ò¤Ä¤Ê¤°°ìÊ¸»ú·¿¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ï¥¤¥É´¶¤ÈÀè¿ÊÀ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¾å¼Á¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï¾å¼Á¤Ê¥½¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥É¤òÂ¿ÍÑ¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿¥«¥é¡¼¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¡×¤ä¡ÖËÜ³×´¬¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡×¡¢É½¼¨¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¡ÖTFT±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¡×¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢²÷Å¬À¤Èµ¡Ç½À¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡Ö2¡Ü3¡Ü2¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö2¡Ü2¡Ü3¡×¤Î3Îó¹½À®¤Ç¡¢ºÇÂç7¿Í¾è¼Ö¤ËÂÐ±þ¡£
¡¡2ÎóÌÜ¤ÏºÇÂç240mm¡¢3ÎóÌÜ¤Ï700mm¤Î¥¹¥é¥¤¥ÉÄ´À°Éý¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¥½¥Õ¥¡¥â¡¼¥É¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤ÇÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÏDNGA¡Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡¼¡Ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á°ÎØ¶îÆ°¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ï¥À¥¤¥Ö¥À¥¦¥óÊý¼°¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²Ù¼¼¤ò´°Á´¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ýÇ¼ÌÌ¤Ç¤ÏºÇÂç15¸Ä¤Î¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿Àß·×¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ106ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯138N¡¦m¤òÈ¯´ø¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï5Â®MT¤Î¤Û¤«¡¢¿·³«È¯¤ÎD-CVT¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç³ÈñÀÇ½¤ÏºÇÂç17.9km¡¿L¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤ÏÌó297Ëü±ß¡Á345Ëü±ß¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ÏÌó287Ëü±ß¡Á332Ëü±ß¡¢¥¿¥¤¤Ç¤ÏÌó346Ëü±ß¡Á381Ëü±ßÁêÅö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤ÎÄÉ²Ã¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¡×¤È¶¦ÄÌ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ëHEV¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³ÆþÍ½Äê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ìÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÅÀ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢SUV¤È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¿·»Ô¾ì¤Î³«Âó¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£