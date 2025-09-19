¾åµé´¶¤ò¾ú¤¹¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¿¡¼¥ÜSE¡¡²û¤Î¿¼¤¤¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¡¡4µ¤Åû¥ß¥É¥·¥Ã¥×Èæ³Ó¡Ê2¡Ë
Ä´Î§¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¡¡¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ÊAT
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¤ËºÜ¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢1.8L 4µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¡£¤À¤¬¡¢¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¿¡¼¥ÜSE¤ÈÊý¸þÀ¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£µÛµ¤²»¤ò´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥ì¥¾¥Í¡¼¥¿¡¼¤¬È÷¤ï¤ë¡£¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤¬ºÜ¤Ã¤¿¥Ä¥¤¥ó¥«¥à¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¶Á¤¤Ø´ó¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢²»¼Á¤âÄ´Î§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÁÅý¤Ï¶¯¤ß¡©½Å²Ù¡©¡¡¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é £ø ¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¡¡¥¨¥ô¥¡¥¤¥ä¤ÈA290¤â¡¡Á´153Ëç
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥â¡¼¥É¤òÁª¤Ö¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¤ÇÇËÎö²»¡£½©¤Î¼Â¤ê¤òÁÀ¤¦Ä»¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡¢¶õË¤¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ°Ï¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£¾¯¤·¤ä¤ê¤¹¤®¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¿¡¼¥ÜSE ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2Âæ¤È¤â¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡£¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ú¥À¥ëÉÕ¤MT¤ÎÊý¤¬¡¢Ë×Æþ´¶¤ò¿¼¤á¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¦¡£²¾¤ËÁÈ¤á¤Æ¤â¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ÎÂçÈ¾¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡£
¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¿¡¼¥ÜSE¤Î8Â®¤Ï¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÎÉ¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢A110¤Î7Â®¤ÎÊý¤¬¹¹¤Ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¡£¥·¥Õ¥È¥Ñ¥É¥ë¤òÃÆ¤¤¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤â¡¢½¼Â´¶¤¬¹â¤¤¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Ï²óÅ¾¿ô¤¬¹â¤á¤Î¥®¥¢Èæ¤Ê¤¬¤é¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤òÌäÂê¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¡¢Ç³Èñ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£
2Âæ¤È¤âÍ¥¤ì¤ëÆü¾ï¤È¤Î¿ÆÏÂÀ
¤³¤ÎÈæ³Ó»î¾è¸å¤Ë¡¢A110¤ò1½µ´Ö¤Û¤É¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤¬¡¢Æü¾ï¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ï¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¿¡¼¥ÜSE¤ØÎô¤é¤ºÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¶Ï¤«¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÂ®½ä¹Ò»þ¤Î¥Î¥¤¥º¤â¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ù¥ë¥È¼ÒÀ½¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤ÏÇØ¤â¤¿¤ì¤¬°ìÂÎ·¿¤Ç¤â¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÅ¬ÅÙ¤ÊÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ÏÈ´·²¡£Ä´À°°è¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥Ã¥Á¥»¥ó¥µ¡¼¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢¼ÖºÜµ¡Ç½¤ÎÁàºî·Ï¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¤¿¤À¤·¼ÂÍÑÀ¤Ï¡¢Î¾¼Ö¤È¤â¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Ü¥Ç¥£¸åÊý¤Î²Ù¼¼¤Ï¡¢¥¨¥ß¡¼¥é¤¬151L¤ÇA110¤Ï95L¤È¸ÂÄêÅª¡£Á°¼Ô¤Ë¤Ï¥·¡¼¥È¤Î¸åÊý¤Ë²ÙÊª¤òÃÖ¤±¤ë¶õ´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸å¼Ô¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤â¼ýÇ¼¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡£
¾åµé´¶¤ò¤è¤ê¾ú¤·½Ð¤¹¥¨¥ß¡¼¥é
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¹âµé´¶¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ß¡¼¥é¤ÎÊý¤¬³Î¤«¤Ë¹â¤¤¡£¥ì¥¶¡¼¤È¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¡¼¥é¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¡¢¥Ü¥ë¥ÜÍ³Íè¤Î¥³¥é¥à¥ì¥Ð¡¼¤âÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥½¥Õ¥È¤Ïµ¡Ç½¤¬Áª¤ê¤¹¤°¤é¤ì¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤é¤·¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
A110¤Ç¤Ï¡¢²½¾Ñ¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ç¡¢¥É¥¢¤ÎÆâÄ¥¤ê¤â°ìÉô¤Ï¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÁàºî´¶¤Ë¤Ï¡¢¼Ò³°ÉÊ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬»Ä¤ë¡£
¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¿¡¼¥ÜSE¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¾¯ÎÌÀ¸»º¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤â±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉ¸½à²½¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤Ï´Ë¤ä¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬È÷¤ï¤ê¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°»þ¤ÏÊØÍø¤Ê¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¾åµé´¶¤ò¤è¤ê¾ú¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¿¡¼¥ÜSE¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¤ªÃÍÃÊ¤â¿ôËü¥Ý¥ó¥É¡Ê¿ô100Ëü±ß¡Ë°ã¤¦¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò´ö¤Ä¤«Áª¤Ö¤È¡¢10Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1980Ëü±ß¡Ë¤ØÇ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈæÎà¤Ê¤¤¥Ô¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä
ËèÆü¤Ç¤â±¿Å¾¤·¤¿¤¤¡¢Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤È¤¤¤¦¼ÜÅÙ¤Ê¤é¡£É®¼Ô¤Ï¡¢·Ú²÷¤µ¤Ç¾¡¤ëA110¤òÁª¤Ö¤À¤í¤¦¡£°ì½ï¤Ë»î¾è¤·¤¿¡¢Æ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤À¡£¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£
¥¨¥ß¡¼¥é¤âÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢¿¿²Á¤ØÇ÷¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤é¤·¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¤ªË¾¤ß¤Ê¤é¡¢¤¤Ã¤È½¼ÂÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£
¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¿¡¼¥ÜSE ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ÎÇ»¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²û¤Î¿¼¤µ¤Ç¤ÏA110¤Ø°ìÆü¤ÎÄ¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢¥·¥ã¥·¡¼¤Ï´°àú¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤ªÃÍÃÊ¤â¤ª¼êº¢¤À¡£2026Ç¯¤ËÀ½Â¤½ªÎ»¤ò·Þ¤¨¤ëºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢ÈæÎà¤Ê¤¤¥Ô¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ï¤º¡£
4µ¤Åû¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¡2Âæ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥ß¡¼¥é¡¦¥¿¡¼¥ÜSE¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
²Á³Ê¡§8Ëü9500¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1772Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§4412mm
Á´Éý¡§1895mm
Á´¹â¡§1225mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§291km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§4.0ÉÃ
Ç³Èñ¡§10.9km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§208g/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1446kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû1991cc ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§405ps/6500rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§48.8kg-m/4500-5500rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§8Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë
¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA110¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
²Á³Ê¡§5Ëü5160¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1092Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§4205mm
Á´Éý¡§1800mm
Á´¹â¡§1250mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§249km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§4.5ÉÃ
Ç³Èñ¡§15.2km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§150g/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1102kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû1798cc ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§251ps/6000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§32.5kg-m/2000-5000rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§7Â®¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¡¦¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë
