Éã¤¬¡È²¿¤â¤·¤Ê¤¤É×¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¡©Éã¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¡¢ËèÆüÌ¼¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ëÊì¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Êì¿Æ¤Î¶òÃÔ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¡Ä
¼ÂÊì¤«¤é¶òÃÔLINE¤Ê¤É¤¯¤ë¿Í¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤Ê¤ó¤ÆÈ¿±þ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¤¿¤Þ¤ËÉã¤Î¶òÃÔ¤Ê¤É¤òÆÍÁ³LINE¤·¤Æ¤¤Þ¤¹😅
»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢Éã¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡¢¥à¥«¤Ä¤¯¡ª¤ß¤¿¤¤¤ÊLINE¤Ç¤¹💦
»ä¤ÏÉã¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢Éã¤¬²¿¤â¤ä¤é¤ºÊì¤ËÇ¤¤»¤¤ê¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤½¤ì¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌäÂê¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ😩
¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤âºÇ½é¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÃ¶Æá°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦Ã¶Æá°é¤Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é°¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹😩
Éã¤Ï¿ÍÊÁ¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢¥â¥éÃË¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Çº¬µ¤¤è¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¿¤é¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ó¤ÆÊÖ¿®¤¹¤ë¤«Ëè²óÇº¤ß¤Þ¤¹¡Ä
¼Â¤Î»Ò¤Ë¶òÃÔ¤é¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤😭
Éã¿Æ¤Î¶òÃÔ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤¬²¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»þÂå¤ä¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ×ÉØ¤Îºß¤êÊý¤â°ã¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¼¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤â²ò·è¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤Î¶òÃÔ¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¥¹¥ëー¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£
¼Â¤Î»Ò¤ËÉã¿Æ¤Î¶òÃÔ¤ò¸À¤¦Êì¿Æ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Þ¥Þ¥ê¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Î»Ò¤òÉã¿Æ¤Î¶òÃÔ¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë¤¹¤ëÊì¿Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¦¤Á¤ÎÊì¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¤À¤¤¤¿¤¤Ì¼¤Ë¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤ÈÉé¤Î¥ªー¥é°Ü¤ë¤·¡¢»ä¤ÏLINE¤Ê¤é´ûÆÉÌµ»ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÏÃÊÑ¤¨¤ë¤«¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ö¤¢ー¡ª»Ò¶¡¤¬¡ª¡×¤È¤«¤Ã¤ÆÍýÍ³¤Ä¤±¤ÆÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤Èµ¤¤Å¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤éËº¤ì¤Æ¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÃ¶ÆáÁª¤ó¤À¤Î¼«Ê¬¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤³¤ÈÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤°¤Á¤°¤Á¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤ÏÝµÆ«¤·¤¤¡×
¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÇË»¤·¤¤Ì¼¤ËÍ¾·×¤ÊÉéÃ´¤«¤±¤ë¤Ê¡×
¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Á¤Î¼ÂÊì¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÆÇ¿Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÀÚÍ¥¤·¤¯¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ø·¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ï¥Ã¥¥êÅÁ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ù¤Ç¤¹¤è¤Í😭¤º¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¡£
ÊÖ¿®¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¡»¡»¤Ï¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©Ä¾¤é¤Ê¤¤¤·¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤Í😂
·ë¶É¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¼ÂÁ©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤¦¤Á¤ÏÆÉ¤ßÈô¤Ð¤·¤ÆÅ¬Åö¤ËÊÖ¿®¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹🙆¡ê️
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤âÉ×°é¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶õµ¤°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó😇
Éã¤Î¶òÃÔ¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¶òÃÔ¡¢¿ÆÀÌ¤Î¶òÃÔ¤â¤¤Þ¤¹¡ª
¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ·ö²Þ¤Ë²¿²ó¤â¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç
¤½¤¦¤Ê¤ó¤À💦ÂçÊÑ¤ä¤Ê💦¤¯¤é¤¤¤ÇÊ¹¤Î®¤·¤ÆÄ¾ÀÜ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¤ä¤ó¤ï¤êÎ®¤¹¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤¢ー¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¤Þ¤¿ºÇÄã¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¤ï¡Ä¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥âー¥É¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤È¸À¤Ã¤ÆÌµ»ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ÉÊ¹¤¯Â¦¤Îµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í💦
¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦±Ê±óÉÕ¤Å»¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¼ã´³¶¦´¶¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤Þ¤¹💦
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ³¤¯¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤Î®¤·¤¿¤ê¡¢Åö¤¿¤ê¿¨¤ê¤Î¤Ê¤¤ÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤¹ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¼ý¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì»þ¤·¤Î¤®¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦Äø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
