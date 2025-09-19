°ìÂÎ²¿¤¬¡©70Âå¤ÎºÊ¤òÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ë¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç77ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡ÍÆµ¿Ç§¤á¤ë¡¡²¥¤é¤ì¤¿ºÊ¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡ÚÄ¹Ìî¡¦²¬Ã«»Ô¡Û
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤Ç¤¹¡£
²¬Ã«»Ô¤Ç19ÆüÄ«¡¢70Âå¤ÎºÊ¤ÎÆ¬¤òÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ê¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç·Ù»¡¤Ï77ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡ÖÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬Ã«»ÔÄ¹ÃÏ½ÐÁá¤ÎÌµ¿¦µÜºäÀµ¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡¦77ºÐ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µÜºäÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤±¤µ6»þÈ¾¤¹¤®¡¢ ¼«Âð¤Ç70Âå¤ÎºÊ¤ÎÆ¬¤òÌÚÀ½¥Ð¥Ã¥È¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ÏÆ¬¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÛË¬ÃÏ°è¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÂÁ÷»þ¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤Î¿Í
¡Ö¡Ê¸áÁ°¡Ë7»þ¤´¤íÍÑ»ö¤Ç³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¼Ö¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¢¤½¤³¤Ë¾ÃËÉ¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤´¶á½ê¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡Ê¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ë¡×
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢µÜºäÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Æ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£