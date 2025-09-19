µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤Þ¤¿ÂÇ¤Ã¤¿¡ª¡¡¼«¸ÊºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯22Àï90ÂÇÀÊ¤Ö¤ê°ìÈ¯¤«¤é°ìµ¤¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡ª
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¹Åç¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬19Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¡¢4²ó¤È2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¼çË¤¤Î°ÕÃÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï0¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤À¡£Áê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤¬¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë12¹æ¥½¥í¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï¤³¤ì¤¬¼«¸ÊºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯22»î¹ç90ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£1¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢¤Þ¤¿¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡£º£ÅÙ¤ÏÂçÀ¥ÎÉ¤¬¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£
¡¡90ÂÇÀÊ¤Ö¤ê¤Î12¹æ¥½¥í¤Ç1ÅÀº¹¤È¤·¤¿²¬ËÜ¤¬¡¢2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Î13¹æ¥½¥í¤ÇÆ±ÅÀ¡£»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï8·î23Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤ÇÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦ÀÐÅÄÍµ¤«¤é5²ó¤Ëº¸±Û¤¨10¹æ¥½¥í¡¢7²ó¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤Ø11¹æ¥½¥í¤È2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÂÇ¤âÄ¹ÂÇ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤¼¤«ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î21»î¹ç89ÂÇÀÊ¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²¬ËÜ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇÄ¹¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï2022Ç¯7·î7Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤«¤é8·î6Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î18Àï79ÂÇÀÊ¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§²¬ËÜ¡¡¡Ê1ËÜÌÜ¡ËÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤âÂÇ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§²¬ËÜ¡¡¡Ê2ËÜÌÜ¡ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£