19Æü¸áÁ°¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡Ä¡£±èÆ»¤Î¿Í¤¬»Ø¤ò¤µ¤·¤¿Àè¤Ë¤Ï1Æ¬¤ÎÇÏ¡£Æ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Î¾¯¤·Á°¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢²èÌÌ±¦¤«¤éº¸¤Ø¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÇÏ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ·â¤·¤¿¿Í¡Ö»þÂ®30¥¥í¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¿¡¢¸¶ÉÕ¤¯¤é¤¤¤ÎÂ®¤µ¡£Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÇÏ¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¡ÖÎãÂçº×¤Î¾þ¤êÇÏ¤¬Æ¨¤²¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄÀ¶Îëµ¼Ô¡Ê¤¯¤Þ¤â¤È¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡ÖÃ¦Áö¤·¤¿ÇÏ¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÆ»¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Ê¤É°ìÉô¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏ¤Ï¤ª¤è¤½15Ê¬¡¢600¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Þ¤êÁö¤Ã¤¿¸å¡¢Êá³Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
