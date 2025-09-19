¸ºÀÇ¡Ü¸½¶âµëÉÕ¤Î¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¡¢¼«¸ø¤ÈÎ©Ì±¤Ç¶¨µÄÂÎÀßÃÖ¤Ø¡Ä¼óÁê¡ÖÀ©ÅÙÀß·×¾å¤Î²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡×
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È²ñÃÌ¤·¡¢¸ºÀÇ¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£³ÅÞ¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¸å¡¢¼óÁê¤Ï¼óÁê´±Å¡¤Ç¡Ö°ÂÄêºâ¸»³ÎÊÝºö¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¡¢¼ÂÌ³¾å¡¢À©ÅÙÀß·×¾å¤Î²ÝÂê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤¿¤áÂ®¤ä¤«¤Ë¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¼óÁê¤Ï²ñÃÌ¤Ç¡¢ÀÇÀ©¤â´Þ¤á¤¿¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î¾ÍèÁü¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤òÂ¾ÅÞ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¡ÊµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Î¡Ë¼Â¸½²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï´¿·Þ¤¹¤Ù¤¾õ¶·¤À¡£ºâ¸»¤ÎÌäÂê¤â´Þ¤áÎÉ¤¤µÄÏÀ¤ò¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Î©Ì±¤¬»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤ËÆ³Æþ¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Î©Î¾ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤Ï£±£¶Æü¡¢À©ÅÙÀß·×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤¬Ç¯Æâ¤Î¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤»þ´ü¡×¤ÎÇÑ»ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤Û¤«¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤ò½ä¤ëÀ¯¼£²þ³×¤Î¶¨µÄ¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£