ÈþÇò¹âµ¡Ç½»õ¤ß¤¬¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¡×¤¬¡¢2025Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¥·¥êー¥º¿Íµ¤No.1¤Î¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥×¥ì¥ß¥ª¡×¡Ê105g¡Ë¤Ë40g¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö105g¡Ü40gÉÕ¥»¥Ã¥È¡×¡Ê»²¹Í²Á³ÊÀÇ¹þ1,683±ß¡Ë¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£ÄÌ¾ï¤ÈÆ±¤¸²Á³Ê¤ÇÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹♡
40¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥»¥Ã¥È
¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥×¥ì¥ß¥ª105g¡Ü40gÉÕ¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥×¥ì¥ß¥ª¤ÈÆ±¤¸ÀÇ¹þ1,683±ß¤Ç40g¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬ÉÕ¤¯¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Î»õ¤ß¤¬¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¹µ¤¨¤á¤Ê¥é¥¤¥È¥ß¥ó¥È¤Î¹áÌ£¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤Ëá¤¿´ÃÏ¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î¥±¥¢¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢º£¤À¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¹¥¿¥¤¥ë35¼þÇ¯♡¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ÂÄêÅÐ¾ì
ÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¤ÎÎÏ
¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥×¥ì¥ß¥ª¡×¤Ï¡¢¥µ¥ó¥®¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ÌôÍÑÀ®Ê¬¡ÖÌôÍÑ¥Ï¥¤¥É¥í¥¥·¥¢¥Ñ¥¿¥¤¥È¡×¤ò¹âÇÛ¹ç*2¡£
»õ¹¤¤ÎµÛÃå½üµî¡¢¥ß¥¯¥í¤Î½ý¤Î½¤Éü¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÊäµë¤Ë¤è¤ëºÆÀÐ³¥²½¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎºîÍÑ¤Ç¤à¤·»õ¤òÍ½ËÉ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ê¥á¥ë¼Á¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¤ëÍ£°ì¤ÎÀ®Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»õËÜÍè¤Î·ò¹¯Åª¤Ç¼«Á³¤ÊÇò¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ËèÆü¤Î¾Ð´é¤Ë¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢ö
*2¡¡¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥¿¥¤¥×¡§M+Èæ
¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¤ò¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ
40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¥×¥ì¥ß¥ª105g¡Ü40gÉÕ¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é½ç¼¡½Ð²Ù¡£
Á´¹ñ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥¹ー¥Ñー¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÇ¹þ1,683±ß¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¿¥¤¥×¤Ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ïº£¤À¤±¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢·ò¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤Çò¤¤»õ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©