¡ÖÊóÆ»¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌÃÈÄ¡ÄÅðÆñÉÊ¤ÈÄÌÊó¡×¾Ã¤¨¤¿¶¶¤Î¶âÂ°ÈÄ¤ÇµÞÅ¸³«¡¡·§ËÜ»Ô¤Î¶È¼ÔÈ¯¸«¡¡ÊÌ¶È¼Ô¤«¤é400kgÇã¤¤¼è¤ê¡È¸©³°¡É¤âÊ£¿ô³ÎÇ§
·§ËÜ¡¦¶ÌÌ¾»Ô¤ÎÀî¤Ë²Í¤«¤ë¶¶¤Ëµ¯¤¤¿°ÛÊÑ¡£
¶¶¤ÎÍó´³¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶âÂ°À½¤ÎÈÄ4Ëç¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÌÌ¾»Ô¤ÎÈËº¬ÌÚÀî¤Ë²Í¤«¤ëÉÙÈø¶¶¡£
16Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢ÉÕ¶á¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñ¸ò¾Ê·§ËÜ²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Î¿¦°÷¤¬¡¢ÈÄ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
FNN¤¬¸½¾ì¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¶âÂ°ÈÄ¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶¶¤ÈÆ±¤¸¿§¤ÎÅÉÎÁ¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ü¥ë¥È¤Ê¤É¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÆ¤¹¤ë¶âÂ°¤òÁÀ¤¤Åð¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼þÊÕ¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤Î¶¶¤Ç¤ÏÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢´É³í¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Ï·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò17Æü¤ËÊó¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»öÂÖ¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤Þ¤¹¡£
Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶âÂ°ÈÄ¤¬¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
T¡¦S¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥° À¾¸ý»Ê¾ïÌ³¡§
¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¦¤Á¤Î½¾¶È°÷¤¬·§ËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢ÊóÆ»¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÌÃÈÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÅðÆñÉÊ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÄÌÊó¡£
¤³¤Î¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌäÂê¤Î¶âÂ°ÈÄ¤ÏÊÌ¤ÎÀìÌç¶È¼Ô¤«¤éÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇã¤¤¼è¤Ã¤¿400kg¤Î¶âÂ°¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
400kg¤Î¶âÂ°¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Öº´²ì¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿ÈÄ¤Ê¤É·§ËÜ¸©°Ê³°¤Î¶âÂ°ÈÄ¤âÊ£¿ô³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌäÂê¤Î¶âÂ°ÈÄ¤òºÇ½é¤ËÇä¤ê¤ËÍè¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
T¡¦S¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥° À¾¸ý»Ê¾ïÌ³¡§
¡Ê¶âÂ°ÈÄ¤Î¡Ëºà¼Á¤ÏË¤¶â¡£Æ¼¤¬¼ç¤Ë85¡ó°Ê¾åÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊË¤¶â¤Ï¡Ë¥¥í¥°¥é¥à900±ß¤«¤é1000±ß¤°¤é¤¤¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÅðÆñ¤Ï¡ËÈó¾ï¤Ë¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤¬°¤¯¸«¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£
¤³¤Î¶È¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶â³Û¤Ë¤·¤Æ40Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÈï³²¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£