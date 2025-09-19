¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇËÁè¤¤¤¬¹æË¤¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï22Æü¸ø¼¨¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¿·À¯¸¢¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ÈÀ¯ºö¤ËÃíÌÜ
2025Ç¯9·î7Æü¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤¬»²±¡Áª¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¸øÌÀÅÞ¤Î»´ÇÔ¤ò¼õ¤±Âà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¶É¤Ï¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤ò¤á¤°¤ë·ã¤·¤¤Áè¤¤¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤ä¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ËÌá¤ëÅÓÃæ¡¢¹õ¿ÍÃËÀ¤¬É¿ÊÑ¡ª
ÊÆ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¿·À¯¸¢¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¡¢¤½¤ÎÀ³Ê¤¬ÆüÊÆ´Ø·¸¤äÂÐÃæ¹ñ¡¦ÂÐËÌÄ«Á¯À¯ºö¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿·À¯¸¢¤¬¤â¤¿¤é¤¹´üÂÔ¤È·üÇ°¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï2024Ç¯10·î¤Î½¢Ç¤°ÊÍè¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¡¢2025Ç¯¤ÎÅÔµÄÁª¡¢¤½¤·¤Æ»²±¡Áª¤Î3Ï¢ÇÔ¤äÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¤á¤°¤ëÂÐ±þ¤ÇÅÞÆâ¤«¤é¤Î°µÎÏ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤¬²þÁªµÄÀÊ66¤«¤é47¤Ë¸º¤é¤·²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤à¤È¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤Î¡ÖÀÐÇË¹ß¤í¤·¡×¤¬²ÃÂ®¡£9·î6ÆüÌë¡¢¿ûµÁ°ÎÉûÁíºÛ¤ä¾®Àô»á¤é¤ÎÂà¿ØÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢Íâ7Æü¤ËÂà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï9·î8Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò·èÄê¤·¡¢Î×»þ¹ñ²ñÁ°¤Ë¿·ÁíºÛ¤òÁª¤Ö¡£¸õÊä¤Ë¤Ï¹â»Ô»á¡¢¾®Àô»á¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¡¢²ÏÌîÂÀÏº»á¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÆüËÜ¤Î³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÎÊý¸þÀ¤òº¸±¦¤¹¤ëÀ¯¶É¤È¤Ê¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¿·À¯¸¢¤Î¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ÈÀ¯ºö¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÎÂÐÃæ¹ñ¡¦ÂÐËÌÄ«Á¯ÀïÎ¬¤ÇÆüËÜ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£ÊÝ¼éÃæÆ»À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤Ê¤¹¤À¤í¤¦¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÐÃæÀ¯ºö¤Ç¤ÏÍÞÀ©Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤òÂº½Å¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏ©Àþ¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿Æ±ÌÁ´Ø·¸¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô»á¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥«ÇÉÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï´üÂÔ¤È·üÇ°¤òÊú¤¯¡£´üÂÔ¤ÏÂÐÃæ¹ñÀ¯ºö¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤À¡£¹â»Ô»á¤ÏÃæ¹ñ¤Î·³»öÅª¡¦·ÐºÑÅªÂæÆ¬¤ËÂÐ¤·¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÁê½¢Ç¤¤Ê¤éÆüÊÆ¶¦Æ±¤ÎÂÐÃæ¸£À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°ìÊý¡¢·üÇ°¤ÏÆü´Ú´Ø·¸¤Î°²½¤À¡£¶áÇ¯¡¢Æü´Ú¤ÏÎò»ËÌäÂê¤Î¶ÛÄ¥¤òÍÞ¤¨¡¢ÆüÊÆ´Ú¤Î»°¥«¹ñÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤äÃæ¹ñ¤Î³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¾ðÊó¶¦Í¤ä¹çÆ±·³»ö±é½¬¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥¿¥«ÇÉÀ¯¸¢¤¬Îò»ËÌäÂê¤Ç¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼è¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¸åÂà¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¹â»Ô»á¤ÏÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤äÎò»ËÇ§¼±¤Ç´Ú¹ñ¤ò»É·ã¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¿²áµî¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ºÆÇ³¤¹¤ì¤Ð´Ú¹ñ¤ÎÈ¿È¯¤ÏÉ¬»ê¤À¡£Æü´Ú´Ø·¸¤Î°²½¤ÏÆüÊÆ´Ú¤Î»°³ÑÆ±ÌÁ¤ËµµÎö¤òÀ¸¤ß¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
ÆüÊÆ´Ú¤ÎÏ¢·È¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÇÃæ³ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢²¼¤Ç¤ÏÆü´Ú´Ø·¸¤¬°ÂÄê¤·¡¢2023Ç¯¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ°Ê¹ß¡¢·ÐºÑ¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¥¿¥«ÇÉÀ¯¸¢¤¬Îò»ËÌäÂê¤òºÆÇ³¤µ¤»¤ì¤Ð¡¢´Ú¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢»°¥«¹ñÏ¢·È¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¿·À¯¸¢¤ËÆü´Ú´Ø·¸¤Î°Ý»ý¤òµá¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï¿·À¯¸¢¤¬ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò´ð¼´¤Ë¡¢ÂÐÃæ¡¦ÂÐËÌÄ«Á¯À¯ºö¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤¬·ÐºÑÅª¡¦·³»öÅªÉéÃ´¤òÁý¤ä¤¹·Á¤ÇÆ±ÌÁ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡£¤À¤¬¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Î°²½¤ÏÀïÎ¬¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤À¡£ÆüËÜ¤Î¼¡´ü¼óÁê¤ÎÁªÂò¤È¤½¤Î³°¸ò»ÑÀª¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ¥¢¥¸¥¢ÀïÎ¬¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¿·À¯¸¢¤ÏÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÈÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£ÊÝ¼éÃæÆ»¤Ê¤é°ÂÄê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥¿¥«ÇÉÀ¯¸¢¤ÏÂÐÃæ¶¯¹Åºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÆü´Ú´Ø·¸°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤òÀ¸¤à¡£ÆüËÜ¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤ÈÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Î¹ÔÊý¤ò·èÄê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡ÏÂÅÄÂç¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤À¤¤¤¸¤å¡Ë³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¸¦µæ¼Ô¡¡³ô¼°²ñ¼Ò Strategic Intelligence ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¶¨²ñÍý»ö¡¢À¶ÏÂÂç³Ø¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò·óÌ³¡£¸¦µæÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÏÀ¡¢¹ñºÝ¥Æ¥í¥ê¥º¥àÏÀ¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¡£Âç³Ø¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼ÂÌ³²È¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë´ë¶È¸þ¤±¤ËÃÏÀ¯³Ø¡¦·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ê¥¹¥¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¡Ê¾ðÊóÄó¶¡¡¢½õ¸À¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£