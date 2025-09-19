²£»³Íµ¡Ö²¶¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÇºÇ¹â¤Ê¿ÍÀ¸Êâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡ª¡×ーー¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ¸¤ÍÍ¡¢°¦¤È´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤¿¡ØROCK TO YOU¡Ù
¡¡SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØROCK TO YOU LIVE TOUR¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢9·î17Æü¤ÎÅìµþ¡¦Zepp Haneda¡ÊTOKYO¡Ë¸ø±é¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡1Ç¯¸ÂÄê¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØROCK TO YOU¡Ù¤Ï¡ÉÉð¼Ô½¤¹Ô¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²£»³¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØROCK TO YOU¡Ù¤ò·È¤¨¡¢7·î¤ÎÅìµþ¸ø±é¤«¤é11ÅÔ»Ô21¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢9·î16Æü¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹ÆÃÍ¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢³«±é¤òÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤ë¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡£Äê¹ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¹¥Æー¥¸¤òÊ¤¤¦ÇòËë¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤¿²£»³¤È¡ÈROCK TO YOU¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Ä¥¢ー¥í¥´¤È¥®¥¿ー¤ò»ý¤Ã¤¿²£»³¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤È¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿ーー¡£Âè°ìÀ¼¡¢²£»³¤Ï¡Öº£Æü¤Ï²¶¤¿¤Á¥í¥Ã¥¯¤·¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¿¤À¥í¥Ã¥¯¤ÎÄêµÁ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¡£¡Ö²¶¤µ¡¢¤Þ¤¸¤Çº£Æü¤¬ºÇ¹â¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤è¡ª¡¡²¶¤¬¤ä¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤ä¤ë¤«¤é¤µ¡ª¡¡Á´ÎÏ¤Ç¤«¤«¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡ª¡×¤ÈÀú¤ë¤È·ã¤·¤¤¥®¥¿ー¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡1¶ÊÌÜ¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡×¡£¡Ò·¯¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¤Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤è¡Ó¤È¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¼«¤é¤ÎÁÛ¤¤¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤ÎÇ®µ¤¤â²£»³¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½ù¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤¤¤Æ¤Î¡ÖHERO¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤òÀú¤ê¡¢´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡Ê¬¸ü¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ðー¾Ò²ð¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö40Ä¶¤¨¤Æ¥®¥¿ー»Ï¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥®¥¿ー»Ï¤á¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«¥í¥Ã¥¯ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«¸Ê¾Ò²ð¡£·ÝÌ¾¤Î¡Ö²£»³¡ÈÍµ¡É¤Î¡ÈYOU¡É¡×¡¢ËÜÌ¾¤Î¡Ö²£»³¡È¸ô¡ÉÎ´¤Î¡È¥¥ß¡É¡×¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ë¥í¥Ã¥¯¤òÆÏ¤±¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤Ë¤Î¤»¤ÆµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤¤½Ð¤¹¡£²Î»ì¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤ÎÆü¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡MC¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢ー¤ÎÌµ»ö´°Áö¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¤È´¥ÇÕ¤·¡¢¿åÊ¬Êäµë¡£½µËö¤Ë¹µ¤¨¤ë½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤È¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤È¡¢ÅÜÅó¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë²£»³¤Ï¡¢Á°Æü¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ò´Þ¤à¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È²áÌ©¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤òÌÀ¤«¤¹¤È²ñ¾ìÃæ¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤ÏSUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ðー°ÂÅÄ¾ÏÂç¤Ë¤è¤ëºî¶Ê¡Ökicyu¡×¡£ºÇ¶á¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¤¬½Ð¤Å¤é¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤Î²Î¾§¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ÷¤¹¤È¡¢´ÑµÒ¤â¤¹¤°¤Ë½ç±þ¤·¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡£¥¥åー¥È¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¶õµ¤´¶¤Ë²ñ¾ì¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¬ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¤¯°ÂÅÄ¤Ë¤è¤ëºî¶Ê¤Î¡ÖcHoco¥ìー¥È¡×¤Ïº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÍÑ¤Ë¿·¤·¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥®¥¿ー¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¡¢¡Ö²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þÂå¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Îº¤Æñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÄ°¤¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤È¿Í¤ò¿®¤¸¤ì¤ó¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤¿¤é¿Í¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¿Í¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²¶¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ä¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»Ä¤·¡¢²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤É¿¿¤óÃæ¡×¡£Å¥½¤¯¤âÎÏ¶¯¤¤²Î»ì¤Ï¡¢²£»³ËÜ¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ËÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤µ¤é¤ËÇ®¤µ¤È¥æー¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¡Ö²«¶â´ü¡×¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉ½¸½¡£Â³¤¯¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¥Üー¥«¥ë¤Ç²Î»ì¤ÎÀ¤³¦¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¡¢Èà¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÎÉý¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢½ÂÃ«¤¹¤Ð¤ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö·Ò¤¬¤ë¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢½ÂÃ«¤¬¥°¥ëー¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦Èà¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ8Ç¯·Ð¤Ä¡£8Ç¯Á°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Î»ÄÁü¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤¤¤Ä¤ÎÌç½Ð¤ä¤Î¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡Ä¡Ä¡×¤È¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Õ¥¡¥Ëー¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¾Ð¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤ª¤¤¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡¤Ç¤â¤µ¡¢¾Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£8Ç¯Á°¤Ê¤é¾Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£¤Ï¾Ð¤¨¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ²¶¤¿¤Á¤¬º£À¸¤¤Æ¤ëÌ¤Íè¤¬ºÇ¹â¤À¤«¤é¡×¤È°¦¤ª¤·µ¤¤Ë¹ð¤²¤ë¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÎÃË¤Î·èÃÇ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢²¶¥®¥¿ー¤ò»ý¤Æ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Í¤ó¡£·Ò¤¬¤ë¤ó¤ä¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ÊÍÍ»Ò¤À¡£¤½¤·¤Æ²Î»ì¤ò°úÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë²Ö´Ý¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é²¶¤È¤¢¤¤¤Ä¤Ï·Ò¤¬¤ì¤Æ¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó²¶¤È¤¢¤Ê¤¿¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÂ£¤ê¡¢³Ú¶Ê¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£ÀÖ¤ÈÇò¤Î·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃæ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Ï²£»³¤ÎÇ®¾§¤¹¤ëÉ½¾ð¤È¶¦¤ËMV¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤íº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊâ¤ß¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¡¢Í§¾ð¤È²»³Ú¤Ø¤Î°¦¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²¹ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÇÚ¤È¤Îå«¡¢¤½¤·¤Æ¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤«¤é²Î¤ï¤ì¤¿A¤§! group¤Î¥«¥Ðー¶Ê¡Ö¿ÀÍÍ¤Î¥Ð¥«¥ä¥íー¡×¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤È¡Ö²¶¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÇºÇ¹â¤Ê¿ÍÀ¸Êâ¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡ª¡×¤ÈÇ®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥×¥é¥¤¥É¡×¤ÈÂ³¤¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ø¡£
¢£¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤Ë¹þ¤á¤¿Êì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡¡¡ÖÁ´Éô¥ª¥«¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¥ª¥«¥ó¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¡£15Ç¯Á°¡¢¥½¥í¥Ä¥¢ー¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿²£»³¡£Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ë¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ©¤Ã¤¿»Ñ¤òÊì¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¾È¤ì¤Æ´ò¤·¤µ¤¬É½¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºÇ°¦¤ÎË´¤Êì¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÀÄ¿¹¸ø±éËÜÈÖ1»þ´ÖÁ°¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿ë¾Êó¡¢¸ø±é¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤Ç¤Ï¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¦¤È¸ì¤ê¡¢º£²ó¤Î¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤³¤Î¡Ö¥ª¥Ë¥®¥·¡×¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤ì¡¢ÀÄ¿¹¤Ç²Î¤¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Î²¼¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤ÎÀÄ¿¹¸ø±é¡¢µã¤¤¤Æ²Î¤ï¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤ó¤ä¤Ê¡¢¤½¤ì¤¬²¶¤ä¤·¡¢¤·¤ãー¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò¥á¥ó¥Ðー¤¬²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡£ºÇ¹â¤Î¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¤·¡¢¡Ö¥ª¥«¥ó¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¿¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é²¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Äï¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ðー¡¢SUPER EIGHT¡¢¸åÇÚ¡¢¤¢¤Ê¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£Á´Éô¥ª¥«¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¥ª¥«¥ó¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤«¤é¤ÎÍ¥¤·¤¤Çï¼ê¤È¤È¤â¤Ë²»³Ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ïー¥É¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥ー¥Üー¥É¤ä¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²»¿§¤¬²£»³¤Î¥Üー¥«¥ë¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÃúÇ«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë²£»³¤ÎÆ·¤Ï¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ê¤â½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¥¢¥¦¥È¥í¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¥ª¥«¥ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤Ø¤ó¤«¤é¡¢¸À¤¨¤ë»þ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Í¤ó¡£¤À¤«¤é²¶¡¢¸À¤¦¤Ê¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂç¤¤Ê´¶¼Õ¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¡¢¥¹¥Æー¥¸¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ½ªÎ»¸å¤¹¤°¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÎÇï¼ê¤Ë±þ¤¨¤¿²£»³¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¤¥¨¥íー¤Î¥é¥¤¥ÖT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨ºÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¶Ê¤¬¤Ê¤¤¡¢¶ÌÀÚ¤ì¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ê¤·¤¸¤ãÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÂÎ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï²¶¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡×¤òÈäÏª¡£²ñ¾ìÃæ¤¬Èà¤ÎÁÕ¤Ç¤ë¥í¥Ã¥¯¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢Ç®¤µ¤È°ìÂÎ´¶¤ÏËÁÆ¬¤ÎÆ±¶Ê¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¡¢¤Þ¤À¤¢¤Ê¤¿¤òµ¢¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡×¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤ë¼Â´¶¡¢´¶¾ð¡¢²¶¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤Ê¡©¡¡¤½¤ì¤¬²¶¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤Ø¡£2²óÌÜ¤Î¡ÖÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Î»ì¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¿¨¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¹â¤¤²¹ÅÙ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢´ÑµÒ¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤Ï½ù¡¹¤ËÁýÉý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÇ®¤µ¤òÈ¼¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸ò´¹¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È²£»³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿¿¿ñ¤À¤È¤ï¤«¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥·ー¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÄËë¤Î»þ¡£¥æー¥â¥¢¤È°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤âÇï¼ê¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò³°¤·¡¢À¸¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¡¢µÒÀÊ¤Î¶ù¡¹¤Ë¤Þ¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¾®¤µ¤¯¥Ôー¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò»Ä¤·¥¹¥Æー¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î³Ú¶Ê¤À¤±¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¤Ö¤ó¡¢Èà¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²£»³¤Îºî»ì²È¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ÈÇ®ÎÌ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥°¥ëー¥×¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿²»³ÚÅª¤Ê¿®Íê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Ë¶Á¤¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¡Ö´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤ª¤¦¤ä¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤ËËÜµ¤¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¡¢¡ØROCK TO YOU¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¿¿·õ¤ËÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÄ°¤¼ê¤Ë¤½¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤¦¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÊÀ¸¤Êý¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¡É¤Î»ÑÀª¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿´¶Æ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¶¤é¤Ä¤¤ÈÀ¸¤Î²¹ÅÙ¤ò´ÑµÒ¤Î¿´¤Ë¹ï¤ó¤À²£»³Íµ¡£¾¯¡¹Âç·¶ºÀ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¦¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Âç¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤¦¤Í¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡áÁðÌî±Ñ³¨¡Ë