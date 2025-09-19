¡ÚÊ¡²¬¤Î½µËö¤ª¤¹¤¹¤á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÛÀÄ²Ì»Ô¾ì´¶¼Õº×¡¢¤ªÆù¤È¥ï¥¤¥ó¤Îº×Åµ
Ê¡²¬³ÆÃÏ¤Ç¤Ïº£½µËö¤â¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÅ·¸õÅù¤ÇÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
MEAT&WINE FUKUOKA¡¡¤ªÆù¤È¥ï¥¤¥ó¤Îº×Åµ
Ê¡²¬¤Î¿Íµ¤°û¿©Å¹10Å¹¤ÎÆùÎÁÍý¤È¡¢¤ªÆù¤Ë¹ç¤¦À¤³¦¤Î¥ï¥¤¥ó30¼ï¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥·¥§¥Õ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÆùÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ë¡£
Æü»þ:9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¡¢22Æü¸á¸å5»þ¡Á¸á¸å10»þ 20¡¢21Æü¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å10»þ¡¢23Æü¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å8»þ
¾ì½ê:Ê¡²¬ÂçÌ¾¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¡¦¥Ñ¡¼¥¯
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56365/
Ê¡²¬»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ìÀÄ²Ì»Ô¾ì ¥Ù¥¸¥Õ¥ë´¶¼Õº×
ÀÄ²Ì»Ô¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òÈÎÇä¤¹¤ëºÅ¤·¡£ÀÄ²ÌÊª¤Î¤Û¤«´³Êª¤ä²Ö¡¢²Û»Ò¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¡¢ÃêÁª²ñ¡¢¤³¤É¤â¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤Û¤«¡£ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ù¥¸¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¥Ä¥¢¡¼¡×¤ä¡ÖÇîÂ¿¤Ö¤Ê¤·¤á¤¸ ¤â¤®¤È¤êÂÎ¸³¡×¤â¤¢¤ë¡£
Æü»þ:9·î20Æü(ÅÚ)¸áÁ°8»þ¡Á¸áÁ°11»þ
¾ì½ê:Ê¡²¬»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ìÀÄ²Ì»Ô¾ì¡Ê¥Ù¥¸¥Õ¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56592/
Sing!HAKATA
¶å½£ºÇÂçµé¤Î²Î¾§¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¡Ö¥´¥¹¥Ú¥ë¡×¡Ö¹ç¾§¡×¡Ö¥¢¥«¥Ú¥é¡×¤Î3ÉôÌç¤Ç»ÔÌ±²Î¾§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä¡¢ÃæÅçÈþ²Å¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥²¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê21Æü¸á¸å7»þº¢¤«¤é¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
Æü»þ:9·î20Æü(ÅÚ)¡Á21Æü(Æü)¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å8»þ
¾ì½ê:JRÇîÂ¿±ØÁ°¹¾ì¡ÊÆø¤ï¤¤¸òÎ®¶õ´Ö¡Ë
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56256/
Î®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ä¤ê½©
Î®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼¥¨¥ê¥¢¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶èÂ¿¤ÎÄÅ¡Ë¤Ë¤¢¤ë°áÎÁÉÊ¤ä»¨²ß¡¢·¤¡¢¿²¶ñ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê°·¤¦´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¥»¡¼¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ìó40¼Ò¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£¸½¶â5000±ß¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Æü»þ:9·î21Æü(Æü)¸áÁ°8»þ¡Á¸á¸å3»þ
¾ì½ê:Ê¡²¬»ÔÅì¶èÂ¿¤ÎÄÅ1ÃúÌÜ¼þÊÕ
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56069/
À¾ÆüËÜÆ«¼§´ï¥Õ¥§¥¹¥¿
Á´¹ñ29ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÍÒ¸µ¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨Â¨Çä²ñ¡£À¾ÆüËÜÆ«·Ýºî²ÈÅ¸¡¢½ÐÅ¸ÍÒ¸µÄó¶¡¤Î²Ö´ï¡¦²ÖÉÓ¤òÍÑ¤¤¤¿À¸¤±²Ö¤Î¶¥±é¡¢À¸¤±¹þ¤ß¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸©Æâ³°¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥49¼ïÎà¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥«¥Õ¥§¤â¤¢¤ë¡£
Æü»þ:9·î24Æü(¿å)¤Þ¤Ç¡¢¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å4»þ¤Þ¤Ç¡Ë
¾ì½ê:À¾ÆüËÜÁí¹çÅ¸¼¨¾ì¡ÊËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¡Ë
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56255/
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ê¡²¬¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ï·¸å,
Áòº×,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÇÛÀþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Êè,
³¤